ДТП спровоцировало гигантскую пробку на трассе Барнаул — Новосибирск
Фура перекрыла дорогу
18 января 2025, 16:59, ИА Амител
ДТП на трассе Барнаул — Новосибирск / Фото очевидца / amic.ru
Серьезное ДТП произошло на трассе Барнаул – Новосибирск днем 18 января, сообщил amic.ru очевидец.
По его словам, авария случилась чуть не доезжая до кафе "Грань Алтая". Участниками инцидента стали легковушка и фура, которая перекрыла дорогу.
Из-за этого на участке собралась гигантская пробка. По данным 2ГИС, многокилометровый затор наблюдается в районе поселка Южный Черепановского района НСО.
При каких обстоятельствах произошло ДТП и есть ли раненые, неизвестно.
Комментарии 0