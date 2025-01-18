ДТП спровоцировало гигантскую пробку на трассе Барнаул — Новосибирск

Фура перекрыла дорогу

18 января 2025, 16:59, ИА Амител

ДТП на трассе Барнаул — Новосибирск / Фото очевидца / amic.ru

Серьезное ДТП произошло на трассе Барнаул – Новосибирск днем 18 января, сообщил amic.ru очевидец.

По его словам, авария случилась чуть не доезжая до кафе "Грань Алтая". Участниками инцидента стали легковушка и фура, которая перекрыла дорогу.

Из-за этого на участке собралась гигантская пробка. По данным 2ГИС, многокилометровый затор наблюдается в районе поселка Южный Черепановского района НСО.

Скриншот с сайта 2ГИС

При каких обстоятельствах произошло ДТП и есть ли раненые, неизвестно.