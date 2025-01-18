Три женщины пострадали при столкновении двух автомобилей под Барнаулом

Раненых увезли в больницу

18 января 2025, 14:59, ИА Амител

ДТП в Павловском районе / Фото: "В курсе 22"

Три человека пострадали при столкновении двух автомобилей в Павловском районе Алтайского края, сообщили в ГАИ региона.

ДТП случилось 18 января в 13:00 на 46-м километре трассы А-321.

Женщина 1952 года рождения за рулем Nissan Almera ехала в сторону Барнаула. По пути она не выдержала безопасную дистанцию, не справилась с управлением и выскочила на встречную полосу, где столкнулась с Toyota Corolla под управлением мужчины 1954 года рождения.

В результате пострадали водитель и две пассажирки Nissan 1961 и 1980 годов рождения. Их увезли в больницу.

В соцсетях сообщают, что один из автомобилей при столкновении загорелся.