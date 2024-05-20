Дух Сталина, акробаты и концерты. Как прошла "Ночь музеев – 2024" в Барнауле

Открытие "Ночи музеев" в этом году состоялось на новой локации: в парке "Центральный"

20 мая 2024, 07:00, ИА Амител

"Ночь музеев – 2024" в Барнауле / Фото: Алина Богомолова, Антон Дегтярев / amic.ru

18 мая в Барнауле, как и по всей России, прошла акция "Ночь музеев – 2024". В этом году она была приурочена к Году семьи и прошла под девизом "Из поколения в поколение. Семейные реликвии".

Более 100 музеев, галерей и культурных центров Алтайского края открыли свои двери для посетителей, приглашая их в путешествие по истории и традициям региона.

Праздничная программа была насыщенной и разнообразной. Барнаульцы и гости города могли увидеть уникальные выставки семейных реликвий, прикоснуться к истории своих предков, поучаствовать в мастер-классах, научиться ремеслам, которыми владели наши прадедушки и прабабушки. А также послушать концерты, посмотреть театральные представления, окунуться в атмосферу творчества.



Основной площадкой акции в этом году стал обновленный парк "Центральный". Здесь развернулся настоящий город мастеров, где можно было увидеть старинные ремесла, попробовать себя в различных видах рукоделия.

Всего в акции приняли участие более 45 тысяч жителей Алтайского края.

Ранее amic.ru писал, в "Ночь музеев" в барнаульском "Сталин-центре" прошел "спиритический сеанс" с вызовом духа "вождя народов" Иосифа Сталина. Событие попало в федеральные СМИ и привлекло внимание общественности и журналистов. Как это было, посмотрел корреспондент amic.ru.