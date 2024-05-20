Дух Сталина, акробаты и концерты. Как прошла "Ночь музеев – 2024" в Барнауле
Открытие "Ночи музеев" в этом году состоялось на новой локации: в парке "Центральный"
20 мая 2024, 07:00, ИА Амител
18 мая в Барнауле, как и по всей России, прошла акция "Ночь музеев – 2024". В этом году она была приурочена к Году семьи и прошла под девизом "Из поколения в поколение. Семейные реликвии".
Более 100 музеев, галерей и культурных центров Алтайского края открыли свои двери для посетителей, приглашая их в путешествие по истории и традициям региона.
Праздничная программа была насыщенной и разнообразной. Барнаульцы и гости города могли увидеть уникальные выставки семейных реликвий, прикоснуться к истории своих предков, поучаствовать в мастер-классах, научиться ремеслам, которыми владели наши прадедушки и прабабушки. А также послушать концерты, посмотреть театральные представления, окунуться в атмосферу творчества.
Основной площадкой акции в этом году стал обновленный парк "Центральный". Здесь развернулся настоящий город мастеров, где можно было увидеть старинные ремесла, попробовать себя в различных видах рукоделия.
Всего в акции приняли участие более 45 тысяч жителей Алтайского края.
Ранее amic.ru писал, в "Ночь музеев" в барнаульском "Сталин-центре" прошел "спиритический сеанс" с вызовом духа "вождя народов" Иосифа Сталина. Событие попало в федеральные СМИ и привлекло внимание общественности и журналистов. Как это было, посмотрел корреспондент amic.ru.
08:10:15 20-05-2024
Непонятное мероприятие. Больше похожее на отчетные концерты детских коллективов, бегающих от музея к музею для выступлений за шоколадку.
08:16:55 20-05-2024
Гость (08:10:15 20-05-2024) Непонятное мероприятие. Больше похожее на отчетные концерты ... А что было бы понятным мероприятием для вас? Мне лично всё было понятно, если вы не понимаете, так и пишите, МНЕ не понятно, а то у вас получается, что вы будто бы за всех говорите. Ну не доходит до вас лично, так бывает, не все всё сразу схватывают.
13:18:07 20-05-2024
Гость (08:16:55 20-05-2024) А что было бы понятным мероприятием для вас? Мне лично всё б... Да, мы тоже поняли, что художественную самодеятельность в Барнауле лучше на улицы не выпускать, дабы не позориться
10:23:45 20-05-2024
Губернский город , а уклад уездного . Барнаул время над тобой не властно. Одним словом провинция.
11:02:29 20-05-2024
Уважаемый гость ( 08:16:55 20-05-2024) и в мыслях не было оскорбить Ваши профессиональные качества. Отчёт для того куда потрачены бюджетные средства понравился не более того.