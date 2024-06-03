В Барнауле поймали мать пятерых детей, которая с молодым мужем везла наркотики

Супруги зарабатывали распространением "синтетики"

03 июня 2024, 14:35, ИА Амител

Машина задержанных / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле полицейские задержали супругов из Камня-на-Оби, которые распространяли наркотики в городах Сибири, сообщили в МВД Алтайского края.

"Женщина 1989 года рождения и ее муж 2003 года рождения были задержаны на посту ДПС в городе Барнауле. При досмотре автомобиля сотрудники изъяли у них 307,5 грамма вещества. Экспертиза подтвердила, что это наркотики синтетического происхождения", – рассказали в ведомстве.

Полицейские установили, что злоумышленники работали на интернет-магазин и для этого снимали квартиру в Новосибирске. Там они фасовали крупные партии на закладки, которые затем распространяли в Новосибирске и Камне-на-Оби. А в момент задержания они направлялись в Бийск и Горно-Алтайск, чтобы и там заняться тем же самым.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело и заключили их под стражу. Полицейские проверяют их на причастность к другим аналогичным преступлениям. Отмечается, что женщину ранее привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию своих пятерых несовершеннолетних детей.