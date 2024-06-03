В Барнауле поймали мать пятерых детей, которая с молодым мужем везла наркотики
Супруги зарабатывали распространением "синтетики"
03 июня 2024, 14:35, ИА Амител
В Барнауле полицейские задержали супругов из Камня-на-Оби, которые распространяли наркотики в городах Сибири, сообщили в МВД Алтайского края.
"Женщина 1989 года рождения и ее муж 2003 года рождения были задержаны на посту ДПС в городе Барнауле. При досмотре автомобиля сотрудники изъяли у них 307,5 грамма вещества. Экспертиза подтвердила, что это наркотики синтетического происхождения", – рассказали в ведомстве.
Полицейские установили, что злоумышленники работали на интернет-магазин и для этого снимали квартиру в Новосибирске. Там они фасовали крупные партии на закладки, которые затем распространяли в Новосибирске и Камне-на-Оби. А в момент задержания они направлялись в Бийск и Горно-Алтайск, чтобы и там заняться тем же самым.
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело и заключили их под стражу. Полицейские проверяют их на причастность к другим аналогичным преступлениям. Отмечается, что женщину ранее привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию своих пятерых несовершеннолетних детей.
14:42:21 03-06-2024
35 летняя тетка с пятью детьми и пацан 20 летний - супруги?! Мож просто подельники?
15:18:03 03-06-2024
Гость (14:42:21 03-06-2024) 35 летняя тетка с пятью детьми и пацан 20 летний - супруги?!... Тссс -это же конспирация!
15:51:23 03-06-2024
Гость (14:42:21 03-06-2024) 35 летняя тетка с пятью детьми и пацан 20 летний - супруги?!... Гражданские супруги...
17:08:24 03-06-2024
Однако не всем многодетным нужно давать привилегии. Далеко не всем.
18:29:40 03-06-2024
Её как"многодетную мать" отсрочат, а вот пацан встрял. 20 лет ума нет, уже одно то, что с многодетной 35 летней связался... Работать не хотят, лёгкие деньги всем нужны
20:40:52 03-06-2024
Гость (18:29:40 03-06-2024) Её как"многодетную мать" отсрочат, а вот пацан встрял. 20 ле... Смысл отсрочки? Чтобы научила закладки делать? В тюрьму или на органы
20:29:33 03-06-2024
Работать не хотят, лёгкие деньги--------- это да) уже судя по тому сколько она к 35ти наплодила, чтоб не работать.
07:56:15 04-06-2024
Остаются пять потенциальных закладчиков