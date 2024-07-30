Дуров может получить судебные иски от матерей его биологических детей

Юрист считает, что если основатель Telegram не хочет до конца жизни отстаивать свое состояние в суде, то ему не следует отказываться от основополагающего принципа донорства спермы

30 июля 2024, 23:01, ИА Амител

Фото из соцсетей Павла Дурова

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров может столкнуться с исками от матерей, которые начнут сравнивать генетические референсы своего ребенка и потенциального отца-миллиардера и находить в них совпадения. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил юрист Александр Хаминский.

"Многие женщины, воспользовавшиеся ранее донорской спермой, начнут сравнивать генетические референсы своего ребенка и потенциального отца-миллиардера. В случае выявления совпадений Дурова накроет волна судебных исков, ведь среди сотни счастливых женщин наверняка найдется несколько десятков, которые станут утверждать, что забеременели не в результате ЭКО, а после случайного полового контакта с предпринимателем", – заявил он.

Хаминский добавил, что первый случай донорства Дурова не был анонимным, о чем рассказывал сам предприниматель. Он сдал семя ради одного из друзей, поскольку тот не мог иметь детей со своей супругой. В таком случае биологический отец может быть признан юридическим родителем. Однако для этого нужна полная оценка документов.

Юрист считает, что если Дуров не хочет до конца жизни отстаивать свое состояние в суде, то ему не следует отказываться от основополагающего принципа донорства спермы – анонимности.