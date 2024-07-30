Павел Дуров признался, что у него больше 100 детей
Бизнесмен рассказал, что хочет опубликовать свою ДНК
30 июля 2024, 10:26, ИА Амител
Основатель Telegram Павел Дуров признался, что у него больше ста биологических детей. Об этом он написал у себя в канале.
Бизнесмен рассказал, что 15 лет назад сдал свою сперму в клинику, чтобы помочь другу и его жене завести ребенка, и с тех пор продолжал это делать.
"Руководитель клиники сказал мне, что "высококачественный донорский материал" в дефиците и что мой гражданский долг — сдавать больше спермы, чтобы анонимно помогать большему количеству пар", — поделился Дуров.
В итоге он помог более чем сотне пар из 12 стран завести детей. Но "много лет назад" бизнесмен перестал делиться своей спермой, хотя в одной клинике она до сих пор хранится и кому-то еще может достаться.
Дуров отметил, что планирует открыть исходный код своей ДНК, чтобы его биологические дети в будущем могли найти друг друга.
10:32:16 30-07-2024
и с тех пор продолжал это делать --- наверное ему это понравилось
10:32:36 30-07-2024
А говорили "рукоблудит"... а он, оказывается, донор!
11:01:54 30-07-2024
Гость (10:32:36 30-07-2024) А говорили "рукоблудит"... а он, оказывается, донор!... Сейчас может другие технологии
14:12:53 30-07-2024
Гость (11:01:54 30-07-2024) Сейчас может другие технологии... Не, всё по-старинке, так сказать, в ручном режиме, нее смотря на все эти ваши интернеты и телеги..
10:48:22 30-07-2024
Говорят у него крепкое рукопожатие правой
10:57:09 30-07-2024
А Паша то не дуров, и удовольствие и денежка и польза
11:21:04 30-07-2024
Всем выше отметившимся: Было бы смешно, если бы не было так грустно.
12:37:28 30-07-2024
вот его двое детей обрадуются, что надо делить наследство не на 2, а на 100
13:25:28 30-07-2024
Донорами спермы могут быть мужчины в возрасте от 18до 35 лет. Дурову уже 40. Пока был молодой - сдавал . Сейчас - отработанный материал.
15:13:44 30-07-2024
Дзюба не знал наверно, что так можно?
15:32:12 30-07-2024
Гость (13:15:05 30-07-2024) Донорство не имеет отношение к наследственному вопросу. Дуро... Бизнесмен рассказал, что хочет опубликовать свою ДНК
17:25:11 30-07-2024
Вот как это знать, что у тебя 100 детей. Твоих, хоть и чужих...