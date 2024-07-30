НОВОСТИОбщество

Павел Дуров признался, что у него больше 100 детей

Бизнесмен рассказал, что хочет опубликовать свою ДНК

30 июля 2024, 10:26, ИА Амител

Павел Дуров / Кадр: YouTube-кала Такера Карлсона
Павел Дуров / Кадр: YouTube-кала Такера Карлсона

Основатель Telegram Павел Дуров признался, что у него больше ста биологических детей. Об этом он написал у себя в канале.

Бизнесмен рассказал, что 15 лет назад сдал свою сперму в клинику, чтобы помочь другу и его жене завести ребенка, и с тех пор продолжал это делать.

"Руководитель клиники сказал мне, что "высококачественный донорский материал" в дефиците и что мой гражданский долг — сдавать больше спермы, чтобы анонимно помогать большему количеству пар", — поделился Дуров.

В итоге он помог более чем сотне пар из 12 стран завести детей. Но "много лет назад" бизнесмен перестал делиться своей спермой, хотя в одной клинике она до сих пор хранится и кому-то еще может достаться.

Дуров отметил, что планирует открыть исходный код своей ДНК, чтобы его биологические дети в будущем могли найти друг друга.

дети бизнес мессенджеры

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

10:32:16 30-07-2024

и с тех пор продолжал это делать --- наверное ему это понравилось

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:32:36 30-07-2024

А говорили "рукоблудит"... а он, оказывается, донор!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:01:54 30-07-2024

Гость (10:32:36 30-07-2024) А говорили "рукоблудит"... а он, оказывается, донор!... Сейчас может другие технологии

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:12:53 30-07-2024

Гость (11:01:54 30-07-2024) Сейчас может другие технологии... Не, всё по-старинке, так сказать, в ручном режиме, нее смотря на все эти ваши интернеты и телеги..

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:48:22 30-07-2024

Говорят у него крепкое рукопожатие правой

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:57:09 30-07-2024

А Паша то не дуров, и удовольствие и денежка и польза

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:21:04 30-07-2024

Всем выше отметившимся: Было бы смешно, если бы не было так грустно.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
бгг

12:37:28 30-07-2024

вот его двое детей обрадуются, что надо делить наследство не на 2, а на 100

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:25:28 30-07-2024

Донорами спермы могут быть мужчины в возрасте от 18до 35 лет. Дурову уже 40. Пока был молодой - сдавал . Сейчас - отработанный материал.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:13:44 30-07-2024

Дзюба не знал наверно, что так можно?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
1

15:32:12 30-07-2024

Гость (13:15:05 30-07-2024) Донорство не имеет отношение к наследственному вопросу. Дуро... Бизнесмен рассказал, что хочет опубликовать свою ДНК

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:25:11 30-07-2024

Вот как это знать, что у тебя 100 детей. Твоих, хоть и чужих...

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров