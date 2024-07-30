Павел Дуров признался, что у него больше 100 детей

Бизнесмен рассказал, что хочет опубликовать свою ДНК

30 июля 2024, 10:26, ИА Амител

Павел Дуров / Кадр: YouTube-кала Такера Карлсона

Основатель Telegram Павел Дуров признался, что у него больше ста биологических детей. Об этом он написал у себя в канале.

Бизнесмен рассказал, что 15 лет назад сдал свою сперму в клинику, чтобы помочь другу и его жене завести ребенка, и с тех пор продолжал это делать.

"Руководитель клиники сказал мне, что "высококачественный донорский материал" в дефиците и что мой гражданский долг — сдавать больше спермы, чтобы анонимно помогать большему количеству пар", — поделился Дуров.

В итоге он помог более чем сотне пар из 12 стран завести детей. Но "много лет назад" бизнесмен перестал делиться своей спермой, хотя в одной клинике она до сих пор хранится и кому-то еще может достаться.

Дуров отметил, что планирует открыть исходный код своей ДНК, чтобы его биологические дети в будущем могли найти друг друга.