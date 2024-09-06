Действия властей Франции стали для него неожиданными сразу по нескольким причинам

06 сентября 2024, 07:00, ИА Амител

Павел Дуров / Фото: vk.com/durov

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал первый пост после задержания в Париже. В своем Telegram-канале он поблагодарил пользователей мессенджера за поддержку и сказал, что действия властей Франции стали для него неожиданными сразу по нескольким причинам.

Дуров отметил, что у Telegram есть официальный представитель в ЕС, а у властей Франции "было множество способов" связаться с создателем мессенджера "и попросить о помощи". Также он назвал ошибочным обвинение гендиректора компании в преступлениях, которые совершили на его платформе третьи лица. Обычно в таких случаях направляют судебный иск в сторону самой компании.

"Иногда мы не можем договориться с регулятором страны о правильном балансе между конфиденциальностью и безопасностью. В таких случаях мы готовы покинуть эту страну. Мы делали это много раз. Когда Россия потребовала от нас передать "ключи шифрования" для обеспечения слежки, мы отказались – и Telegram был запрещен в России. Когда Иран потребовал от нас заблокировать каналы мирных протестующих, мы отказались – и Telegram был запрещен в Иране. Мы готовы покинуть рынки, которые несовместимы с нашими принципами, потому что мы делаем это не ради денег", – написал Дуров.

Основатель мессенджера также признает проблемы Telegram и готов работать над ними, взаимодействуя с властями. Вместе с тем утверждения о том, что Telegram является "анархическим раем", не соответствуют действительности. По словам Дурова, платформа регулярно удаляет вредоносные посты и каналы, а также делает отчеты о работе. Сейчас Дуров поставил цель улучшить ситуацию в этой сфере.