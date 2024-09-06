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Дуров опубликовал первый пост после задержания в Париже

Действия властей Франции стали для него неожиданными сразу по нескольким причинам

06 сентября 2024, 07:00, ИА Амител

Павел Дуров / Фото: vk.com/durov
Павел Дуров / Фото: vk.com/durov

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал первый пост после задержания в Париже. В своем Telegram-канале он поблагодарил пользователей мессенджера за поддержку и сказал, что действия властей Франции стали для него неожиданными сразу по нескольким причинам.

Дуров отметил, что у Telegram есть официальный представитель в ЕС, а у властей Франции "было множество способов" связаться с создателем мессенджера "и попросить о помощи". Также он назвал ошибочным обвинение гендиректора компании в преступлениях, которые совершили на его платформе третьи лица. Обычно в таких случаях направляют судебный иск в сторону самой компании.

"Иногда мы не можем договориться с регулятором страны о правильном балансе между конфиденциальностью и безопасностью. В таких случаях мы готовы покинуть эту страну. Мы делали это много раз. Когда Россия потребовала от нас передать "ключи шифрования" для обеспечения слежки, мы отказались – и Telegram был запрещен в России. Когда Иран потребовал от нас заблокировать каналы мирных протестующих, мы отказались – и Telegram был запрещен в Иране. Мы готовы покинуть рынки, которые несовместимы с нашими принципами, потому что мы делаем это не ради денег", – написал Дуров.

Основатель мессенджера также признает проблемы Telegram и готов работать над ними, взаимодействуя с властями. Вместе с тем утверждения о том, что Telegram является "анархическим раем", не соответствуют действительности. По словам Дурова, платформа регулярно удаляет вредоносные посты и каналы, а также делает отчеты о работе. Сейчас Дуров поставил цель улучшить ситуацию в этой сфере.

Павел Дуров / Фото: t.me/durov

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мессенджеры Франция
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Комментарии 20

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Гость

07:08:15 06-09-2024

- "Когда Россия потребовала от нас передать "ключи шифрования" для обеспечения слежки, мы отказались — и Telegram был запрещен в России." Телега в Росси запрещена?

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Гость

08:09:44 06-09-2024

Гость (07:08:15 06-09-2024) - "Когда Россия потребовала от нас передать "ключи шифрован... Да) приказ Роскомнадзора

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Гость

08:24:36 06-09-2024

Гость (08:09:44 06-09-2024) Да) приказ Роскомнадзора... размещен в телеге? если нет, то нещитово!

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Гость

08:17:45 06-09-2024

Гость (07:08:15 06-09-2024) - "Когда Россия потребовала от нас передать "ключи шифрован... Телегой пользуетесь? Живёте в России? Это и есть ответ на Ваш вопрос..

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Гость из будущего

09:45:50 06-09-2024

Гость (07:08:15 06-09-2024) - "Когда Россия потребовала от нас передать "ключи шифрован...
Вы все 2018-2019 годы проспали, когда РКН пытался блочить Телеграм?

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Гость

15:49:47 06-09-2024

Гость из будущего (09:45:50 06-09-2024) Вы все 2018-2019 годы проспали, когда РКН пытался блочит... Гость из будущего, российские танки, самолеты снаряды, ракеты работают по телеге, не даром вся эта рать встала на защиту Дурова. 2018-2019 годы, это была мышиная возня Роскомрыла.

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Гость

08:28:40 06-09-2024

мы делаем это не ради денег --- без комментариев

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Гость

08:32:23 06-09-2024

Политические гонения в "мире демократии и свободы слова".Кому-то это не ясно?

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Гость

09:44:05 06-09-2024

Упомянул в негативном ключе Россию и "мирных протестующих Ирана" - работает по западной методичке. Прогнули Пашку. Лижет западу

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Гость

09:58:58 06-09-2024

Прижали и не только его, компания за "демократические ценности и свободу слова" только в самом начале.

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Гость

12:00:45 06-09-2024

Когда российские специальные службы попросили у него ключи, он нарисовал им на бумаге не приличный жест, и уехал в мир свободы и демократии!... Когда мир свободы и демократии посадил его в тюрьму, и тоже попросил ключи, то через неделю его выпустили...!
Вопрос: где больше свободы и демократии!?
У нас или в мире свободы и демократии?...

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Гость

12:31:25 06-09-2024

Гость (12:00:45 06-09-2024) Когда российские специальные службы попросили у него ключи, ...
Ютуб блочат по демократическая законам?

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Гость

13:05:11 06-09-2024

Гость (12:00:45 06-09-2024) Когда российские специальные службы попросили у него ключи, ... Выпустили с условием не покидать Париж, т.е. по факту не выпустили. Зато теперь можно пить брют с круасанами на Монмартре.

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.

12:06:02 06-09-2024

Да ну его лесом. Надоел к...

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Гость

13:57:12 06-09-2024

Любое государство защищает себя и то гос устройство которое оно строит и стоило за всю свою деятельность!
Другой разговор как оно это делает? В чью пользу бо́льшие преференции от тонкой защиты, для гос аппарата или населения этой страны!?
Если для гос аппарата, то рано или поздно государство сваливается к фашизму!... Если в пользу народа, то все идёт к Социализму...!
От этого зависит, доволен или нет народ своим гос аппаратом!?...

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умный

15:13:31 06-09-2024

Не знаю чем там на самом деле занимается Дуров но фильм Терминатор который вышел в 1984 году содержит информацию о нашем времени. И Дуров этот там фигурирует - если остановить кадр когда показывают отделение корпорации Киберсистемс и умников которые усиленно разрабатывают для пентагона некую суперпрограмму с исскуственным интеллектом то один из таких умников мелькает в кадре. Если кадр остановить на видике то у этого умника на бейджике написана фамилия Durov а под халатом на майке - двухглавый орел Российской империи изображен. Дальше еще интереснее. Если остановить кадр когда у терминатора в глазах выводится информация о объекте и почитать эти надписи то среди белиберды и цифр проскакивает надпись Killed UKR 11.11.2024

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Гость

22:33:56 06-09-2024

умный (15:13:31 06-09-2024) Не знаю чем там на самом деле занимается Дуров но фильм Терм... во ты дал!!!?
пойду прям посмотрю, правда или брэшиш...
:-)

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Гость

22:52:21 06-09-2024

умный (15:13:31 06-09-2024) Не знаю чем там на самом деле занимается Дуров но фильм Терм... скорее третья часть!?

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майор

15:20:20 06-09-2024

Дуров не разрабатывал телеграмм он только его красиво продает. Эту программу разрабатывал его брат который живет в Питере и вообще не фигурирует нигде. Поэтому и отпустили. Взяли не того

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Гость

22:34:42 06-09-2024

майор (15:20:20 06-09-2024) Дуров не разрабатывал телеграмм он только его красиво продае... и это правильный ответ!
приз в студию!!!

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