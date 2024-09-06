Дуров опубликовал первый пост после задержания в Париже
Действия властей Франции стали для него неожиданными сразу по нескольким причинам
06 сентября 2024, 07:00, ИА Амител
Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал первый пост после задержания в Париже. В своем Telegram-канале он поблагодарил пользователей мессенджера за поддержку и сказал, что действия властей Франции стали для него неожиданными сразу по нескольким причинам.
Дуров отметил, что у Telegram есть официальный представитель в ЕС, а у властей Франции "было множество способов" связаться с создателем мессенджера "и попросить о помощи". Также он назвал ошибочным обвинение гендиректора компании в преступлениях, которые совершили на его платформе третьи лица. Обычно в таких случаях направляют судебный иск в сторону самой компании.
"Иногда мы не можем договориться с регулятором страны о правильном балансе между конфиденциальностью и безопасностью. В таких случаях мы готовы покинуть эту страну. Мы делали это много раз. Когда Россия потребовала от нас передать "ключи шифрования" для обеспечения слежки, мы отказались – и Telegram был запрещен в России. Когда Иран потребовал от нас заблокировать каналы мирных протестующих, мы отказались – и Telegram был запрещен в Иране. Мы готовы покинуть рынки, которые несовместимы с нашими принципами, потому что мы делаем это не ради денег", – написал Дуров.
Основатель мессенджера также признает проблемы Telegram и готов работать над ними, взаимодействуя с властями. Вместе с тем утверждения о том, что Telegram является "анархическим раем", не соответствуют действительности. По словам Дурова, платформа регулярно удаляет вредоносные посты и каналы, а также делает отчеты о работе. Сейчас Дуров поставил цель улучшить ситуацию в этой сфере.
07:08:15 06-09-2024
- "Когда Россия потребовала от нас передать "ключи шифрования" для обеспечения слежки, мы отказались — и Telegram был запрещен в России." Телега в Росси запрещена?
08:09:44 06-09-2024
Гость (07:08:15 06-09-2024) - "Когда Россия потребовала от нас передать "ключи шифрован... Да) приказ Роскомнадзора
08:24:36 06-09-2024
Гость (08:09:44 06-09-2024) Да) приказ Роскомнадзора... размещен в телеге? если нет, то нещитово!
08:17:45 06-09-2024
Гость (07:08:15 06-09-2024) - "Когда Россия потребовала от нас передать "ключи шифрован... Телегой пользуетесь? Живёте в России? Это и есть ответ на Ваш вопрос..
09:45:50 06-09-2024
Гость (07:08:15 06-09-2024) - "Когда Россия потребовала от нас передать "ключи шифрован...
Вы все 2018-2019 годы проспали, когда РКН пытался блочить Телеграм?
15:49:47 06-09-2024
Гость из будущего (09:45:50 06-09-2024) Вы все 2018-2019 годы проспали, когда РКН пытался блочит... Гость из будущего, российские танки, самолеты снаряды, ракеты работают по телеге, не даром вся эта рать встала на защиту Дурова. 2018-2019 годы, это была мышиная возня Роскомрыла.
08:28:40 06-09-2024
мы делаем это не ради денег --- без комментариев
08:32:23 06-09-2024
Политические гонения в "мире демократии и свободы слова".Кому-то это не ясно?
09:44:05 06-09-2024
Упомянул в негативном ключе Россию и "мирных протестующих Ирана" - работает по западной методичке. Прогнули Пашку. Лижет западу
09:58:58 06-09-2024
Прижали и не только его, компания за "демократические ценности и свободу слова" только в самом начале.
12:00:45 06-09-2024
Когда российские специальные службы попросили у него ключи, он нарисовал им на бумаге не приличный жест, и уехал в мир свободы и демократии!... Когда мир свободы и демократии посадил его в тюрьму, и тоже попросил ключи, то через неделю его выпустили...!
Вопрос: где больше свободы и демократии!?
У нас или в мире свободы и демократии?...
12:31:25 06-09-2024
Гость (12:00:45 06-09-2024) Когда российские специальные службы попросили у него ключи, ...
Ютуб блочат по демократическая законам?
13:05:11 06-09-2024
Гость (12:00:45 06-09-2024) Когда российские специальные службы попросили у него ключи, ... Выпустили с условием не покидать Париж, т.е. по факту не выпустили. Зато теперь можно пить брют с круасанами на Монмартре.
12:06:02 06-09-2024
Да ну его лесом. Надоел к...
13:57:12 06-09-2024
Любое государство защищает себя и то гос устройство которое оно строит и стоило за всю свою деятельность!
Другой разговор как оно это делает? В чью пользу бо́льшие преференции от тонкой защиты, для гос аппарата или населения этой страны!?
Если для гос аппарата, то рано или поздно государство сваливается к фашизму!... Если в пользу народа, то все идёт к Социализму...!
От этого зависит, доволен или нет народ своим гос аппаратом!?...
15:13:31 06-09-2024
Не знаю чем там на самом деле занимается Дуров но фильм Терминатор который вышел в 1984 году содержит информацию о нашем времени. И Дуров этот там фигурирует - если остановить кадр когда показывают отделение корпорации Киберсистемс и умников которые усиленно разрабатывают для пентагона некую суперпрограмму с исскуственным интеллектом то один из таких умников мелькает в кадре. Если кадр остановить на видике то у этого умника на бейджике написана фамилия Durov а под халатом на майке - двухглавый орел Российской империи изображен. Дальше еще интереснее. Если остановить кадр когда у терминатора в глазах выводится информация о объекте и почитать эти надписи то среди белиберды и цифр проскакивает надпись Killed UKR 11.11.2024
22:33:56 06-09-2024
умный (15:13:31 06-09-2024) Не знаю чем там на самом деле занимается Дуров но фильм Терм... во ты дал!!!?
пойду прям посмотрю, правда или брэшиш...
:-)
22:52:21 06-09-2024
умный (15:13:31 06-09-2024) Не знаю чем там на самом деле занимается Дуров но фильм Терм... скорее третья часть!?
15:20:20 06-09-2024
Дуров не разрабатывал телеграмм он только его красиво продает. Эту программу разрабатывал его брат который живет в Питере и вообще не фигурирует нигде. Поэтому и отпустили. Взяли не того
22:34:42 06-09-2024
майор (15:20:20 06-09-2024) Дуров не разрабатывал телеграмм он только его красиво продае... и это правильный ответ!
приз в студию!!!