Павел Дуров ищет жилье в Париже в ожидании суда

По информации СМИ, бизнесмен хочет поселиться в "красивых парижских кварталах"

02 сентября 2024, 12:42, ИА Амител

Павел Дуров / Фото: t.me/durov

Основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров ищет жилье в Париже, пишет издание Paris Match.

По его данным, сейчас бизнесмен живет в роскошной гостинице, но планирует переехать в дом в "красивых парижских кварталах".

Для этой цели он уже нанял агента по недвижимости.

Ранее сообщили, что Дурова сфотографировали с подругой после освобождения из-под ареста.

24 августа предпринимателя задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже, а 28-го числа освободили под судебный надзор с залогом 5 млн евро и подпиской о невыезде.