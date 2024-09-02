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Павел Дуров ищет жилье в Париже в ожидании суда

По информации СМИ, бизнесмен хочет поселиться в "красивых парижских кварталах"

02 сентября 2024, 12:42, ИА Амител

Павел Дуров / Фото: t.me/durov
Павел Дуров / Фото: t.me/durov

Основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров ищет жилье в Париже, пишет издание Paris Match.

По его данным, сейчас бизнесмен живет в роскошной гостинице, но планирует переехать в дом в "красивых парижских кварталах".

Для этой цели он уже нанял агента по недвижимости.

Ранее сообщили, что Дурова сфотографировали с подругой после освобождения из-под ареста. 

24 августа предпринимателя задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже, а 28-го числа освободили под судебный надзор с залогом 5 млн евро и подпиской о невыезде.

громкое дело Франция
Читайте также в сюжете: Задержание Павла Дурова во Франции

Комментарии 5

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Гость

12:57:04 02-09-2024

Парижский бомж?

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Гость

13:02:26 02-09-2024

Паша,бери ближе к эйфелевой башни.

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Элен без ребят

19:06:58 02-09-2024

Гость (13:02:26 02-09-2024) Паша,бери ближе к эйфелевой башни.... да чо там ближе, пусть ее и берет, куда уж красивее-то?)

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Гость

14:34:30 02-09-2024

Походу он не собирается оттуда сваливать, и даже рад.

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Сергей

14:37:17 02-09-2024

Мы очень за него переживаем😂😂😂

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