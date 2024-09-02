Павел Дуров ищет жилье в Париже в ожидании суда
По информации СМИ, бизнесмен хочет поселиться в "красивых парижских кварталах"
02 сентября 2024, 12:42, ИА Амител
Павел Дуров / Фото: t.me/durov
Основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров ищет жилье в Париже, пишет издание Paris Match.
По его данным, сейчас бизнесмен живет в роскошной гостинице, но планирует переехать в дом в "красивых парижских кварталах".
Для этой цели он уже нанял агента по недвижимости.
Ранее сообщили, что Дурова сфотографировали с подругой после освобождения из-под ареста.
24 августа предпринимателя задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже, а 28-го числа освободили под судебный надзор с залогом 5 млн евро и подпиской о невыезде.
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12:57:04 02-09-2024
Парижский бомж?
13:02:26 02-09-2024
Паша,бери ближе к эйфелевой башни.
19:06:58 02-09-2024
Гость (13:02:26 02-09-2024) Паша,бери ближе к эйфелевой башни.... да чо там ближе, пусть ее и берет, куда уж красивее-то?)
14:34:30 02-09-2024
Походу он не собирается оттуда сваливать, и даже рад.
14:37:17 02-09-2024
Мы очень за него переживаем😂😂😂