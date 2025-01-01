Он отметил, что "свобода слова" в ЕС сегодня вызывает вопросы

01 января 2025, 13:30, ИА Амител

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал блокировку российских Telegram-каналов в странах Европы.

Он отметил, что доступ к некоторым российским СМИ был ограничен в ЕС в соответствии с законами о DSA/санкциями.

"Между тем все западные медиаканалы Telegram остаются в свободном доступе в России. Кто бы мог подумать, что в 2025 году российские пользователи Telegram будут пользоваться большей свободой, чем европейские?" – с иронией подчеркнул Дуров.

Ранее сообщалось, что Telegram-каналы РИА Новости, RT и "Известий" заблокированы в Европе.