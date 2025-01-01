Дуров с юмором раскритиковал блокировку российских Telegram-каналов в Европе
Он отметил, что "свобода слова" в ЕС сегодня вызывает вопросы
01 января 2025, 13:30, ИА Амител
Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал блокировку российских Telegram-каналов в странах Европы.
Он отметил, что доступ к некоторым российским СМИ был ограничен в ЕС в соответствии с законами о DSA/санкциями.
"Между тем все западные медиаканалы Telegram остаются в свободном доступе в России. Кто бы мог подумать, что в 2025 году российские пользователи Telegram будут пользоваться большей свободой, чем европейские?" – с иронией подчеркнул Дуров.
Ранее сообщалось, что Telegram-каналы РИА Новости, RT и "Известий" заблокированы в Европе.
13:34:08 01-01-2025
Наш слон.
15:58:59 01-01-2025
Гость (13:34:08 01-01-2025) Наш слон.... уже не наш.... и уже не слон....
15:58:08 01-01-2025
имхо.
Телега - редкостная помойка.
07:25:44 02-01-2025
Шинник (15:58:08 01-01-2025) имхо.Телега - редкостная помойка....
Помойка у некоторых в голове
17:06:28 01-01-2025
А раньше эту "свободу слова" от ес воспринимали открыв рот )