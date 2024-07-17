Два Алтая заняли второе место по индексу промпроизводства в Сибири
Данные за пять месяцев опубликовал Новосибстат
17 июля 2024, 16:12, ИА Амител
Промышленность / Фото: Минпромэнерго Алтайского края
Алтайский край и Республика Алтай оказались в лидерах по динамике индекса промышленного производства (ИПП) за первые пять месяцев 2024 года, пишет "Атмосфера".
"Тройка лидеров: Иркутская область – 112,5%, Алтайский край и Республика Алтай – 108,2%, Новосибирская область – 105,3%", – отмечает издание со ссылкой на данные, которые опубликовал Новосибстат.
В целом по Сибири индекс составил 102,3%. Самый низкий ИПП продемонстрировала Республика Тыва – 76,3%.
Индекс промышленного производства в январе-мае 2024 года:
- СФО – 102,3%;
- Иркутская область – 112,5%;
- Республика Алтай – 108,2%;
- Алтайский край – 108,2%;
- Новосибирская область – 105,3%;
- Омская область – 104,2%;
- Республика Хакасия – 104,0%;
- Томская область – 101,5%;
- Красноярский край – 98,8%;
- Кемеровская область – 95,4%;
- Республика Тыва – 76,3%.
16:18:39 17-07-2024
если АК равномощен по ИПП с РА - ой, мама миа...
19:26:35 17-07-2024
Мусик (16:18:39 17-07-2024) если АК равномощен по ИПП с РА - ой, мама миа...... Читать в школе не учили? Или немного думать?
17:02:04 17-07-2024
А что производят-то?