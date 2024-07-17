НОВОСТИЭкономика

Два Алтая заняли второе место по индексу промпроизводства в Сибири

Данные за пять месяцев опубликовал Новосибстат

17 июля 2024, 16:12, ИА Амител

Промышленность / Фото: Минпромэнерго Алтайского края
Промышленность / Фото: Минпромэнерго Алтайского края

Алтайский край и Республика Алтай оказались в лидерах по динамике индекса промышленного производства (ИПП) за первые пять месяцев 2024 года, пишет "Атмосфера".

"Тройка лидеров: Иркутская область – 112,5%, Алтайский край и Республика Алтай – 108,2%, Новосибирская область – 105,3%", – отмечает издание со ссылкой на данные, которые опубликовал Новосибстат.

В целом по Сибири индекс составил 102,3%. Самый низкий ИПП продемонстрировала Республика Тыва – 76,3%.

Индекс промышленного производства в январе-мае 2024 года:

  • СФО – 102,3%;
  • Иркутская область – 112,5%;
  • Республика Алтай – 108,2%;
  • Алтайский край – 108,2%;
  • Новосибирская область – 105,3%;
  • Омская область – 104,2%;
  • Республика Хакасия – 104,0%;
  • Томская область – 101,5%;
  • Красноярский край – 98,8%;
  • Кемеровская область – 95,4%;
  • Республика Тыва – 76,3%.
На производстве / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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НОВОСТИЭкономика

Алтайский край промышленность Республика Алтай

Комментарии 3

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Мусик

16:18:39 17-07-2024

если АК равномощен по ИПП с РА - ой, мама миа...

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Гость

19:26:35 17-07-2024

Мусик (16:18:39 17-07-2024) если АК равномощен по ИПП с РА - ой, мама миа...... Читать в школе не учили? Или немного думать?

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Кл

17:02:04 17-07-2024

А что производят-то?

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