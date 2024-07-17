Два Алтая заняли второе место по индексу промпроизводства в Сибири

Данные за пять месяцев опубликовал Новосибстат

17 июля 2024, 16:12, ИА Амител

Промышленность / Фото: Минпромэнерго Алтайского края

Алтайский край и Республика Алтай оказались в лидерах по динамике индекса промышленного производства (ИПП) за первые пять месяцев 2024 года, пишет "Атмосфера".

"Тройка лидеров: Иркутская область – 112,5%, Алтайский край и Республика Алтай – 108,2%, Новосибирская область – 105,3%", – отмечает издание со ссылкой на данные, которые опубликовал Новосибстат.

В целом по Сибири индекс составил 102,3%. Самый низкий ИПП продемонстрировала Республика Тыва – 76,3%.

Индекс промышленного производства в январе-мае 2024 года: