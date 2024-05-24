Промышленный бум. Барнаул массово застраивают складами и производствами
Эпоха магазинов и торговых центров ушла, вероятно, безвозвратно
24 мая 2024, 10:15, ИА Амител
Интерес барнаульских предпринимателей к производственному сектору резко вырос за последние годы: число разрешений на строительство складов, цехов, заводов зашкаливает. Эксперты объясняют: инвесторы не могут найти в городе готовые объекты, подходящие под нужные компаниям параметры, поэтому вынуждены строить новые. Тем не менее в Барнауле есть зоны, которые еще изобилуют пустыми и даже заброшенными площадями. Где они находятся и почему в городе возник производственный всплеск – в материале amic.ru.
Стройка – в топе
За пять месяцев 2024 года администрация Барнаула выдала 43 разрешения на строительство, из которых большая часть – коммерческие объекты. Так, с января по май мэрия дала "добро" на возведение 11 складов (большая часть расположена в Индустриальном районе, на ул. Трактовой, Звездной, Дальней), четыре производственных объекта, здание делового управления, АЗС, автомойку, несколько гаражей и стоянок. Также выдано три разрешения на строительство магазинов и всего два – на многоквартирные дома, что является антирекордом последних лет.
Как объясняет руководитель агентства "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев, магазины и офисные помещения уже не приносят желаемой доходности: при высокой ставке Центробанка (сейчас она составляет 16%) некоторые банки предлагают депозиты на более выгодных условиях, чем коммерческие площади. Поэтому данный сегмент сейчас стагнирует.
Зато строительство производственных объектов – одна из тенденций на рынке коммерческой недвижимости последних лет, именно в этот сегмент "льют" инвестпотоки.
"Долгое время, лет 15-20, в Барнауле "пилили", делили недействующие заводы, осваивали старые площади. Сейчас требования к производственным помещениям выросли, и старые объекты не отвечают многим критериям. Человек строит то, что ему нужно, по своим потребностям, параметрам. Это иногда даже дешевле, чем реконструировать старое здание", – объясняет эксперт.
По словам Никитеева, несколько лет назад, когда в Барнауле развивалось жилищное строительство и торговля, производственный сектор был мертв. Если предпринимателям и были нужны промышленные площади, они искали готовые объекты.
"Старый завод мог стоить 4-5 тыс. рублей за квадратный метр, а строительство аналогичного по площади объекта – в районе 20 тыс. Именно поэтому "лопатили" старое. Все, что более-менее было ликвидно и интересно, уже распродано. Бывает, какие-то варианты "выходят", но нечасто. Новые объекты – красивые, современные, энергоэффективные, с удобными подъездными путями, с хорошими заездами, освещением. Поэтому первичное строительство коммерческих объектов развивается стремительно", – говорит эксперт.
Перспективные локации
Наиболее интересный район для строительства новых производственных объектов – Индустриальный. Здесь крупные транспортные узлы, большие земельные участки, мощные промышленные предприятия, а также сосредоточенность рабочей силы. Сейчас горожане стремятся трудиться там, где живут: переезды через весь город на работу многих не устраивают.
"Мы видим активную коммерческую застройку по Павловскому тракту – это одна из крупнейших транспортных артерий города, ул. Трактовой, ул. Дальней. Вся промзона Индустриального района осваивается активно, в отличие от объектов, расположенных в Ленинском районе. У промзоны на пр. Космонавтов большой потенциал: там есть транспорт, площади, но пока большого развития там не видим, хотя есть и свободные участки, и старые недоосвоенные производственные здания", – говорит Константин Никитеев.
Последние годы начинает проявлять активность Новоалтайск. Этот город заинтересовал маркетплейс Wildberries: компания зарезервировала участок площадью 35 га под строительство логистического центра. Если он появится, Новоалтайск будет обеспечен 9 тыс. новых рабочих мест и повысит инвестпривлекательность города.
"Новоалтайск интереснее Барнаула с точки зрения транспортной инфраструктуры: он стоит на федеральной трассе. Но недостаток трудовых ресурсов, удаленность от краевого центра многих предпринимателей настораживает и не позволяет выйти с инвестициями", – объясняет Константин Никитеев.
10:25:05 24-05-2024
Бум строительства складов, а как говорил кот Матроскин - прежде чем туда что то положить, нужно это изготовить. Опять - Made in China?
10:52:30 24-05-2024
Гость (10:25:05 24-05-2024) Бум строительства складов, а как говорил кот Матроскин - пре... вот вам лишь бы тявкнуть глупосьть. Между прочим, у нас огромная проблема с производственными зданиями, вот наше производство ищет-найти уже полгода не может. Под строительство новых -нет земли, уже построенные - все заняты.
Непонятно, почему власти не хотят СТРОИТЬ. Понастройте зданий промышленных, под аренду и реализацию, это ведь перспективно, это и расширение производств, -а это рабочие места, и это налоги в казну, опять же. нижение уровня безработицы и многое другое. Ну дайте зеленый свет то, вделите земель больше под ПРОМЫШЛЕННУЮ застройку, хватит уже этих и коттеджей и торговых центров, давайте край то развивать!
11:23:03 24-05-2024
Гость (10:52:30 24-05-2024) вот вам лишь бы тявкнуть глупосьть. Между прочим, у нас огро... Потому что с начала 90ых правительство незанимается строительством. У нас капитализм это задача предпринимателей. Строительством занимался социализм.
11:41:52 24-05-2024
Гость (11:23:03 24-05-2024) Потому что с начала 90ых правительство незанимается строител... Да мы готовы строить! Мы готовы чтобы предпринимательство занялось, но.... не дают разрешений! Вот нужно здание на 1000+ квадратов, и хоть тресни - нет ни места ни земли.
11:42:24 24-05-2024
Гость (10:52:30 24-05-2024) вот вам лишь бы тявкнуть глупосьть. Между прочим, у нас огро... Тявкнуть говоришь? Чё ты хочешь производить? Ищешь, кто то тебе на голубой каёмочки преподнесет в аренду? Просто ты мечтатель диванный.
10:26:54 24-05-2024
Редакция. Как вам новую новость отправить на почту? Сарая не рабочая news которая. Телеграмы и прочее не предлагайте, просто почта.
10:43:44 24-05-2024
Эвакуация...? Кажется так уже было...
10:44:18 24-05-2024
Внизу страницы указана электронка. Пишите.
10:49:03 24-05-2024
"администрация Барнаула выдала 43 разрешения на строительство"
Из 43 только 4 на производственные объекты, остальное не промышленная сфера услуг. И где ж тут производственный бум? Заправки, гаражи, стоянки... Они тоже нужны, но это не производство, где создаётся прибавочная стоимость. А значит, так пока и остаёмся колонией, к сожалению.
10:56:06 24-05-2024
письмо заблокировано системой как возможный спам.
Посмотрите в спаме про рухнувший котлован. Пришло?
11:10:10 24-05-2024
число разрешений на строительство складов, цехов, заводов зашкаливает --- ЗАВОДОВ??? Сегодня первое апреля?
11:43:59 24-05-2024
Гость (11:10:10 24-05-2024) число разрешений на строительство складов, цехов, заводов за... что смутило? Если вылезти за пределы дивана, то можно узнать, что у нас достойное количество зааводов. и открываются новые.
В наше современное время завод это не обязательно здания размером с квартал и с 5000 члеовеками. Сейчас время другое, оборудование заменяет множество людей и более компактное. То, что ранее делал целый квартал, сейчас можно выпускать в здании на пару сотен квадратов.
Одних котельных заводов у нас со счету можно сбиться.
14:50:46 24-05-2024
Гость (11:43:59 24-05-2024) что смутило? Если вылезти за пределы дивана, то можно узнать... Завод- это завод. Вы тут про какие-то мануфактуры вещаете, да про мастерские... И да, я работаю как раз на заводе и у меня инженерное образование, так что я точно знаю разницу между тем, про что пишете Вы и тем, что есть на самом деле.
08:23:32 25-05-2024
Гость (11:43:59 24-05-2024) что смутило? Если вылезти за пределы дивана, то можно узнать... ну ты и смешной,пара станков это не завод...
14:43:54 25-05-2024
Гость (11:43:59 24-05-2024) что смутило? Если вылезти за пределы дивана, то можно узнать... Видел я ваши котельные заводы. Отправляешь им запрос на котёл; манагер сразу бежит на сайт реального котельного завода, выбирает в наличии что-то подходящее и отправляет тебе предложение с наценкой 20% как минимум. Зато в названии у них завод, да. По факту купи-продай, раздутый для понту офисный штат и кустарный цех с полутора землекопами
11:38:39 24-05-2024
Хорошая новость
12:04:42 24-05-2024
Гость (11:40:25 24-05-2024) Вроде ушло... Пришло. Спасибо.
13:02:41 24-05-2024
Новоалтайск интереснее Барнаула, но недостаток трудовых ресурсов... Так постройте там завод, создайте условия и будут вам трудовые ресурсы. Весь Новоалтайск в Барнауле работает, ну кроме тех кто на Алтайвагоне. )))
13:21:06 24-05-2024
Из конкретных объектов упомянут только склад Вайлдберриз. Это производство?? Это распределительный центр. А все остальное - пурга
13:50:21 24-05-2024
в Бийск приезжайте. Промзоны просто до горизонта и на федеральной трассе. Работать только некому, но можно и вахту организовать
14:18:34 24-05-2024
где порошковые технологии прессовки? где роботы? где стапеля космических кораблей бороздящих звездное пространство??? Где????
16:31:11 24-05-2024
Гость (14:18:34 24-05-2024) где порошковые технологии прессовки? где роботы? где стапеля...
А вы не знаете? В яхтах, на счетах приватизаторов, в футбольных и баскетбольных клубах,в виллах и дворцах и т. д. и т.п. . То есть везде, кроме отечественной промышленности с передовыми технологиями.
08:02:52 25-05-2024
Дороги для начала бы сделали, проезд Южный пипец колом целый день