Промышленный бум. Барнаул массово застраивают складами и производствами

Эпоха магазинов и торговых центров ушла, вероятно, безвозвратно

24 мая 2024, 10:15, ИА Амител

На производстве / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Интерес барнаульских предпринимателей к производственному сектору резко вырос за последние годы: число разрешений на строительство складов, цехов, заводов зашкаливает. Эксперты объясняют: инвесторы не могут найти в городе готовые объекты, подходящие под нужные компаниям параметры, поэтому вынуждены строить новые. Тем не менее в Барнауле есть зоны, которые еще изобилуют пустыми и даже заброшенными площадями. Где они находятся и почему в городе возник производственный всплеск – в материале amic.ru.

Стройка – в топе

За пять месяцев 2024 года администрация Барнаула выдала 43 разрешения на строительство, из которых большая часть – коммерческие объекты. Так, с января по май мэрия дала "добро" на возведение 11 складов (большая часть расположена в Индустриальном районе, на ул. Трактовой, Звездной, Дальней), четыре производственных объекта, здание делового управления, АЗС, автомойку, несколько гаражей и стоянок. Также выдано три разрешения на строительство магазинов и всего два – на многоквартирные дома, что является антирекордом последних лет.

Как объясняет руководитель агентства "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев, магазины и офисные помещения уже не приносят желаемой доходности: при высокой ставке Центробанка (сейчас она составляет 16%) некоторые банки предлагают депозиты на более выгодных условиях, чем коммерческие площади. Поэтому данный сегмент сейчас стагнирует.

Зато строительство производственных объектов – одна из тенденций на рынке коммерческой недвижимости последних лет, именно в этот сегмент "льют" инвестпотоки.

"Долгое время, лет 15-20, в Барнауле "пилили", делили недействующие заводы, осваивали старые площади. Сейчас требования к производственным помещениям выросли, и старые объекты не отвечают многим критериям. Человек строит то, что ему нужно, по своим потребностям, параметрам. Это иногда даже дешевле, чем реконструировать старое здание", – объясняет эксперт.

По словам Никитеева, несколько лет назад, когда в Барнауле развивалось жилищное строительство и торговля, производственный сектор был мертв. Если предпринимателям и были нужны промышленные площади, они искали готовые объекты.

"Старый завод мог стоить 4-5 тыс. рублей за квадратный метр, а строительство аналогичного по площади объекта – в районе 20 тыс. Именно поэтому "лопатили" старое. Все, что более-менее было ликвидно и интересно, уже распродано. Бывает, какие-то варианты "выходят", но нечасто. Новые объекты – красивые, современные, энергоэффективные, с удобными подъездными путями, с хорошими заездами, освещением. Поэтому первичное строительство коммерческих объектов развивается стремительно", – говорит эксперт.

Перспективные локации

Наиболее интересный район для строительства новых производственных объектов – Индустриальный. Здесь крупные транспортные узлы, большие земельные участки, мощные промышленные предприятия, а также сосредоточенность рабочей силы. Сейчас горожане стремятся трудиться там, где живут: переезды через весь город на работу многих не устраивают.

"Мы видим активную коммерческую застройку по Павловскому тракту – это одна из крупнейших транспортных артерий города, ул. Трактовой, ул. Дальней. Вся промзона Индустриального района осваивается активно, в отличие от объектов, расположенных в Ленинском районе. У промзоны на пр. Космонавтов большой потенциал: там есть транспорт, площади, но пока большого развития там не видим, хотя есть и свободные участки, и старые недоосвоенные производственные здания", – говорит Константин Никитеев.

Последние годы начинает проявлять активность Новоалтайск. Этот город заинтересовал маркетплейс Wildberries: компания зарезервировала участок площадью 35 га под строительство логистического центра. Если он появится, Новоалтайск будет обеспечен 9 тыс. новых рабочих мест и повысит инвестпривлекательность города.

"Новоалтайск интереснее Барнаула с точки зрения транспортной инфраструктуры: он стоит на федеральной трассе. Но недостаток трудовых ресурсов, удаленность от краевого центра многих предпринимателей настораживает и не позволяет выйти с инвестициями", – объясняет Константин Никитеев.