Предварительно установлено, что причиной аварии стала непогода

07 апреля 2025, 09:30, ИА Амител

ДТП с автобусами в Москве / Фото: Telegram-канал "112"

На юго-западе Москвы произошла авария с участием двух автобусов. По предварительным данным, пострадали семь человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД столицы.

Установлено, что коммерческий автобус и городской автобус 948-го маршрута столкнулись на ул. Грина.

"Предварительно, семь человек пострадали", – говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины происшествия.

По данным Telegram-канала "112", автобусы получили серьезные повреждения, у транспорта выбиты стекла. Причиной аварии могла стать непогода – в столице весь день шел снег.