Два автобуса столкнулись на юго-западе Москвы. Есть пострадавшие
Предварительно установлено, что причиной аварии стала непогода
07 апреля 2025, 09:30, ИА Амител
ДТП с автобусами в Москве / Фото: Telegram-канал "112"
На юго-западе Москвы произошла авария с участием двух автобусов. По предварительным данным, пострадали семь человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД столицы.
Установлено, что коммерческий автобус и городской автобус 948-го маршрута столкнулись на ул. Грина.
"Предварительно, семь человек пострадали", – говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины происшествия.
По данным Telegram-канала "112", автобусы получили серьезные повреждения, у транспорта выбиты стекла. Причиной аварии могла стать непогода – в столице весь день шел снег.
09:41:16 07-04-2025
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