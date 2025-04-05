Автомобиль и грузовой поезд столкнулись в Барнауле

Задержки поездов не произошло

05 апреля 2025, 12:05, ИА Амител

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

ДТП с участием автомобиля и грузового поезда произошло в Барнауле, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Авария случилась 5 апреля около 7 часов утра на ж/д переезде на путях необщего пользования в Ленинском районе города. Причиной столкновения стал выезд отечественной легковушки перед подвижным составом.

"В результате столкновения схода с пути локомотива и вагонов не произошло, задержки в движении поездов не допущено", – отмечают в ведомстве.

Обстоятельства происшествия выясняют. Также организованы надзорные мероприятия на предмет соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее рассказали, как переезжать железнодорожные пути, чтобы не лишиться прав и не угодить под поезд.