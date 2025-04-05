Автомобиль и грузовой поезд столкнулись в Барнауле
Задержки поездов не произошло
05 апреля 2025, 12:05, ИА Амител
ДТП с участием автомобиля и грузового поезда произошло в Барнауле, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Авария случилась 5 апреля около 7 часов утра на ж/д переезде на путях необщего пользования в Ленинском районе города. Причиной столкновения стал выезд отечественной легковушки перед подвижным составом.
"В результате столкновения схода с пути локомотива и вагонов не произошло, задержки в движении поездов не допущено", – отмечают в ведомстве.
Обстоятельства происшествия выясняют. Также организованы надзорные мероприятия на предмет соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Ранее рассказали, как переезжать железнодорожные пути, чтобы не лишиться прав и не угодить под поезд.
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