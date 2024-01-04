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Два автомобиля провалились под лед в Алтайском крае. Водители пытались поймать рыбу

Пострадавших в инциденте нет

04 января 2024, 15:10, ИА Амител

Провалившийся автомобиль / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
Провалившийся автомобиль / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Два легковых автомобиля провалились под лед на Гилевском водохранилище в районе села Корболиха Алтайского края. Об этом сообщает телеграм-канал ГУ МЧС по краю.

Автомобилисты выехали на лед, чтобы поймать рыбу, однако их автомобили до бамперов провалились под лед. 

Сообщается, что погибших и пострадавших в инциденте нет, и людей в момент провала в машинах не было.

На место выехала оперативная группа пожарно-спасательного отряда № 16 из Третьяковского района. 

МЧС напоминает, что выход на водоем, когда лед еще не до конца окреп, очень опасен, и призывают соблюдать правила безопасности на водоемах в зимний период. 

МЧС

Комментарии 5

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Гость

15:16:24 04-01-2024

Поймали??? Дурачьё.

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Гость

15:59:02 04-01-2024

Когда это было, какого числа?

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Элен без ребят

17:08:55 04-01-2024

вот никогда такого не было на прошлой неделе и вот опять долбонавты на льду.

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Гость

17:11:17 04-01-2024

Подобные дебилы вызывают только негатив. Вам есть нечего? Нет. Вы полностью понимая риски манипулируете своим жизнями и государственными деньгами. По хорошему я вас наказывал на серьезные деньги.

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Светлана

11:57:08 05-01-2024

Гость (17:11:17 04-01-2024) Подобные дебилы вызывают только негатив. Вам есть нечего? Не... У нас на работе парни говорили: мы на рыбалку ездим не за рыбой! - А по поводу денег я согласна с Вами.

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