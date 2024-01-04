Два автомобиля провалились под лед в Алтайском крае. Водители пытались поймать рыбу

Пострадавших в инциденте нет

04 января 2024, 15:10, ИА Амител

Провалившийся автомобиль / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Два легковых автомобиля провалились под лед на Гилевском водохранилище в районе села Корболиха Алтайского края. Об этом сообщает телеграм-канал ГУ МЧС по краю.

Автомобилисты выехали на лед, чтобы поймать рыбу, однако их автомобили до бамперов провалились под лед.

Сообщается, что погибших и пострадавших в инциденте нет, и людей в момент провала в машинах не было.

На место выехала оперативная группа пожарно-спасательного отряда № 16 из Третьяковского района.

МЧС напоминает, что выход на водоем, когда лед еще не до конца окреп, очень опасен, и призывают соблюдать правила безопасности на водоемах в зимний период.