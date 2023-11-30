Готовы ли спасатели Алтайского края к зиме и какие проблемы есть у МЧС

Учения сотрудников МЧС прошли в регионе 28 ноября

30 ноября 2023, 08:00, ИА Амител

Совещание краевой комиссии по предупреждению ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности / Фото: amic.ru

30 человек выручили из снежного плена в Первомайском районе спасатели Алтайского края. А еще – убрали заторы на дорогах и потушили автомобиль, загоревшийся после ДТП. Это не настоящие происшествия, а комплексная тренировка сил МЧС перед предстоящей зимой. А еще на учениях показали новую технику. В поле развернули целый лагерь с мобильным пунктом размещения населения. Посетил тренировку губернатор Виктор Томенко. Что он обсуждал со спасателями и как прошли учения – в материале amic.ru.

Что за учения проводили МЧС?

По легенде, на 218-м километре трассы Р-256 произошло ДТП и образовался затор из легковых автомобилей.

В снежном плену оказались 30 человек, в том числе семеро детей. На место отправились сотрудники МЧС, в распоряжении которых были снегоход, пожарные машины и высокопроходимая техника.

В то же время они разбирались и с пострадавшим в ДТП автомобилем. Он слетел в кювет и загорелся. Чтобы потушить возгорание, пришлось снимать крышу машины.

Спасателям в короткие сроки удалось эвакуировать людей в безопасное место и потушить огонь. Причем для людей здесь же в поле был организован целый мобильный городок, где они могли согреться и дождаться помощи.

Таким образом, они с блеском выполнили поставленную задачу – сумели слаженно действовать при снежных заносах и заторах на дорогах, и также отработали самые сложные варианты развития ситуации: организовали в полевых условиях мобильный пункт временного размещения населения.

Начальник главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров пояснил, что в этом году в учениях МЧС было задействовано 17 муниципальных образований, а также ряд органов управления – дорожные службы, силы РСЧС, спасательные подразделения медицины катастроф и другие.

В Первомайском районе группировка составляла порядка 120 человек и более 50 единиц техники. А всего в крае 700 спасателей и 200 машин для ликвидации последствий ДТП, произошедших из-за заносов. Они стоят на круглосуточном дежурстве и в течение 10 минут реагируют на вызовы, подчеркнул Макаров.

Учения МЧС 28 ноября / Фото: Екатерина Смолихина

К зиме – готовы!

За учениями наблюдал и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. А после он принял участие в совещании краевой комиссии по предупреждению ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Здесь же присутствовали руководители всех звеньев территориальной подсистемы МЧС, включая муниципалитеты.

Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов сообщил, что всего для оперативной очистки дорог зимой в регионе будет работать 1270 единиц техники в круглосуточном режиме. 320 тысяч машин было закуплено с 2020 по 2022 год. Для борьбы с гололедом в крае заготовлено 83 тысячи тонн песко-соляной смеси.

На трассах края подготовлены помещения для отдыха и обогрева водителей, будут работать 64 теплые стоянки для дорожной техники, установлено более 1,8 тысячи предупреждающих знаков об опасных участках "Скользкая дорога".

Воронов рассказал, что сейчас в крае ликвидируют снегозаносимые участки дорог. Так, с начала года вырублено более 310 гектаров "нежелательной кустарниковой растительности", рабочие устанавливают снегозадерживающие заборы. Общая протяженность установленных снегозащитных сооружений составит свыше 33 километров, сообщил министр.

"Выполняется подготовка к зиме водопропускных труб в количестве восьми тысяч штук. "Алтайавтодор" ведет постоянный мониторинг дорожной ситуации в крае посредством установленных видеокамер и метеостанций. На региональных автодорогах установлено 35 видеокамер, 12 радиостанций и 15 весов, которые выполняют функцию видеокамер. В целях ежедневного контроля работы дорожной техники, задействованной в содержании дорог, используется спутниковая система ГЛОНАСС", – отметил Воронов.

Система оповещения работает исправно, заверил участников совещания начальник краевого управления по делам ГОЧС Михаил Плешивцев. По итогам проверки 4 октября система охватывает почти 70% населения края. Кроме того, правительство региона заключило контракты с мобильными операторами связи и СМИ на "доведение до населения экстренных сигналов оповещения".

Виктор Томенко на учениях МЧС / Фото: Екатерина Смолихина

Проблемы ЕДДС

О состоянии системы единой дежурно-диспетчерской службы в крае рассказал заместитель начальника главного управления МЧС по Алтайскому краю по вопросам антикризисного управления Ярослав Грабовский.

По его словам, система готова решать стоящие перед ней задачи. Однако есть ряд проблем. И самая главная – кадровая. Грабовский рассказал, что для эффективной работы на круглосуточное дежурство должно заступать как минимум два человека, а общая численность работников каждой ЕДДС должна составлять не менее 11 человек.

Однако это требование выполняется только в 20 ЕДДС, а это 29% от необходимого. В остальных ЕДДС на дежурство заступает только один человек.

Грабовский сообщил, что еще в 20 ЕДДС работает по пять человек, отсутствуют операторы системы "112", их обязанности выполняют дежурные. Наихудшее положение в Алтайском, Мамонтовском, Михайловском, Чарышском районах и Залесовском муниципальном округе.

"На сегодняшний день только в 39 из 67 ЕДДС есть штатное руководство. Укомплектованность составляет 60%. В остальных ЕДДС обязанности начальника исполняет начальник отдела ГОЧС, а зачастую они просто брошены, фактический контроль за деятельностью осуществляется на крайне низком уровне или его вовсе нет, что подтверждается при проведении комплексных проверок готовности. Прошу уделить этому вопросу особое внимание, так как в ЕДДС, где назначен штатный начальник, служебная деятельность организована на порядок лучше", – подчеркнул Грабовский.

Губернатор Виктор Томенко поручил чиновникам решить эту проблему.

"Наши с вами ЕДДС – это глаза, уши и рот, который передает информацию. Это органы чувств, если провести аналогию с организмом. Поэтому у меня просьба предусмотреть это, вопросы вынести на рассмотрение на муниципальном уровне, сроки стоят до конца 2024 года. В течение года поработайте над этим. Надо стремиться к выполнению существующих требований. Не дай бог что-то произойдет, будут вопросы: "А что вы делали, где вы были? Почему у вас так? Почему у вас не сработало?" Это вопросы, в конце концов, личностного самосохранения. Поработайте в этом направлении", – обратился к коллегам Томенко.

Совещание краевой комиссии по предупреждению ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности / Фото: amic.ru

"Учесть замечания и ошибки"

Губернатор также рекомендовал провести подобные тренировки в районах края. А также – создать запасы продуктов питания, горюче-смазочных материалов, организовать работу пунктов обогрева и так далее.

По итогам совещания Виктор Томенко поручил чиновникам обновить постановление правительства края о ликвидации ЧС. Оно вышло 10 лет назад, сейчас требуется внести в него актуальные уточнения.

"Также прошу обратить внимание на готовность пунктов временного размещения, на создание запасов продуктов и предметов первой необходимости. Результаты сегодняшнего мероприятия обязательно прошу проанализировать и учесть те замечания и ошибки, которые в ходе тренировки, возможно, были допущены. Необходимо их рассмотреть, устранить и взять на вооружение как исправленные", – отметил Томенко.

В то же время губернатор отметил, что Алтайский край активно закупает современную, высокопроходимую технику для нужд МЧС, выстраивает систему пунктов обогрева. Сейчас сформирована система автомобильных дорог и снегозащитных заборов.

Учения МЧС / Фото: Екатерина Смолихина

"Сегодня комплексная тренировка показывает, что разные структуры, которые должны между собой взаимодействовать, к этому взаимодействию готовы. Там сложились свои традиции, во многие подразделения приходят новые сотрудники. Это хорошо. Молодежь приходит на службу, они вливаются в работу, в коллективы и успешно выполняют свои задания. Поэтому у нас все есть для того, чтобы устранять сложные ситуации, которым подвержен Алтайский край. Мы подготовлены и будем своевременно реагировать. Надо усиливать работу наших единых дежурно-диспетчерских служб. По связи надо еще целый ряд вопросов решать, наращивать мощности, силы, возможности наших муниципальных организаций", – отметил глава региона.

Добавим, что участники совещания обсудили и последствия урагана 19 ноября в Алтайском крае. Прочитать об этом можно здесь.