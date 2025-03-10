Мужчина пострадал в массовом ДТП на Змеиногорском тракте в Барнауле
По предварительной информации, водитель не уступил дорогу и допустил столкновение с двумя авто
10 марта 2025, 12:45, ИА Амител
29-летний водитель пострадал в массовом ДТП, которое произошло утром 10 марта на Змеиногорском тракте в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе полиции Алтайского края.
Авария случилась в 07:50 в районе дома № 89г. По предварительной информации, 61-летний мужчина за рулем Honda CR-V не предоставил преимущества в движении, выезжая с прилегающей территории, в результате допустив столкновение с Toyota Carina под управлением 29-летнего мужчины и Toyota RAV4 под управлением 49-летней женщины.
В результате водителю Toyota Carina потребовалась медицинская помощь – ее оказали в больнице. По факту происшествия полицейские проводят проверку, обстоятельства инцидента устанавливаются.
13:00:28 10-03-2025
29-летний --- может искупить
17:02:11 10-03-2025
Страшно даже предположить, как этот гражданин проезжает пешеходные переходы.
22:37:29 10-03-2025
Пока большинство тормозит перед нагло выезжающими и предпочитает бить невиновного они будут вылезать, оправдывая свои действия разными глупостями из областей никак не связанных с ПДД