Мужчина пострадал в массовом ДТП на Змеиногорском тракте в Барнауле

По предварительной информации, водитель не уступил дорогу и допустил столкновение с двумя авто

10 марта 2025, 12:45, ИА Амител

Массовая авария на Змеиногорском тракте / Фото: читатели amic.ru

29-летний водитель пострадал в массовом ДТП, которое произошло утром 10 марта на Змеиногорском тракте в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе полиции Алтайского края.

Авария случилась в 07:50 в районе дома № 89г. По предварительной информации, 61-летний мужчина за рулем Honda CR-V не предоставил преимущества в движении, выезжая с прилегающей территории, в результате допустив столкновение с Toyota Carina под управлением 29-летнего мужчины и Toyota RAV4 под управлением 49-летней женщины.

В результате водителю Toyota Carina потребовалась медицинская помощь – ее оказали в больнице. По факту происшествия полицейские проводят проверку, обстоятельства инцидента устанавливаются.