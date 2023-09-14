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Два автомобиля столкнулись в центре Барнаула

Машины получили серьезные повреждения

14 сентября 2023, 13:51, ИА Амител

Фото: Barnaul 22
Фото: Barnaul 22

Внедорожник и легковушка столкнулись в центре Барнаула 14 сентября.

Как сообщает Barnaul 22, авария случилась на пересечении проспекта Ленина и улицы Никитина. На кадрах видно, что обе иномарки получили серьезные повреждения.

При каких обстоятельствах произошел инцидент и есть ли пострадавшие, не уточняется.

Ранее в Барнауле 74-летний водитель автомобиля УАЗ сбил девятилетнюю школьницу.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 2

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Гость

18:33:51 14-09-2023

Ничего себе они столкнулись, аж от Никитина до Центра долетели.

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Гость

19:59:59 14-09-2023

А у вас где центр? 0 километр? Строителей? Авария напротив мэрии.

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