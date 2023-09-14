Два автомобиля столкнулись в центре Барнаула
Машины получили серьезные повреждения
14 сентября 2023, 13:51, ИА Амител
Фото: Barnaul 22
Внедорожник и легковушка столкнулись в центре Барнаула 14 сентября.
Как сообщает Barnaul 22, авария случилась на пересечении проспекта Ленина и улицы Никитина. На кадрах видно, что обе иномарки получили серьезные повреждения.
При каких обстоятельствах произошел инцидент и есть ли пострадавшие, не уточняется.
Ранее в Барнауле 74-летний водитель автомобиля УАЗ сбил девятилетнюю школьницу.
18:33:51 14-09-2023
Ничего себе они столкнулись, аж от Никитина до Центра долетели.
19:59:59 14-09-2023
А у вас где центр? 0 километр? Строителей? Авария напротив мэрии.