Два автомобиля столкнулись в центре Барнаула

Машины получили серьезные повреждения

14 сентября 2023, 13:51, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

Внедорожник и легковушка столкнулись в центре Барнаула 14 сентября.

Как сообщает Barnaul 22, авария случилась на пересечении проспекта Ленина и улицы Никитина. На кадрах видно, что обе иномарки получили серьезные повреждения.

При каких обстоятельствах произошел инцидент и есть ли пострадавшие, не уточняется.

Ранее в Барнауле 74-летний водитель автомобиля УАЗ сбил девятилетнюю школьницу.