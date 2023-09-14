В Барнауле пенсионер сбил на переходе девятилетнюю школьницу
Девочка возвращалась с уроков, ее госпитализировали
14 сентября 2023, 10:00, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Барнауле 74-летний водитель автомобиля УАЗ-374194 сбил на нерегулируемом пешеходном переходе девятилетнюю школьницу, сообщает прокуратура Алтайского края.
ДТП произошло днем 13 сентября на Змеиногорском тракте.
"Несовершеннолетней понадобилась медицинская помощь, она госпитализирована", – рассказали в ведомстве.
Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Прокурору Центрального района Барнаула поручено провести проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.
10:23:13 14-09-2023
У нас если на контроль не берётся, то значит беззаконие будет? Вы серьёзно?
13:19:45 14-09-2023
74-летний водитель --- с дачи ехал
14:13:26 14-09-2023
Гость (13:19:45 14-09-2023) 74-летний водитель --- с дачи ехал... для чего инфа откуда ехал горе-водитель???