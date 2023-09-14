НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле пенсионер сбил на переходе девятилетнюю школьницу

Девочка возвращалась с уроков, ее госпитализировали

14 сентября 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Барнауле 74-летний водитель автомобиля УАЗ-374194 сбил на нерегулируемом пешеходном переходе девятилетнюю школьницу, сообщает прокуратура Алтайского края.

ДТП произошло днем 13 сентября на Змеиногорском тракте.

"Несовершеннолетней понадобилась медицинская помощь, она госпитализирована", – рассказали в ведомстве.

Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Прокурору Центрального района Барнаула поручено провести проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИПроисшествия
Барнаул ДТП

Комментарии 3

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Гость

10:23:13 14-09-2023

У нас если на контроль не берётся, то значит беззаконие будет? Вы серьёзно?

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Гость

13:19:45 14-09-2023

74-летний водитель --- с дачи ехал

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Гость

14:13:26 14-09-2023

Гость (13:19:45 14-09-2023) 74-летний водитель --- с дачи ехал... для чего инфа откуда ехал горе-водитель???

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