Два больших дома построят на окраине Барнаула, где скоро "вырастут" новые кварталы
Проект рассмотрели 18 июля на заседании градсовета
21 июля 2024, 08:00, ИА Амител
Жилой комплекс, состоящий из двух десятиэтажных зданий, возведут в Барнауле на новой улице имени Анатолия Мельникова. Проект представили 18 июля на заседании градсовета. В будущем участок на окраине Барнауле, где появятся два дома, будет полностью застроен и там возведут еще много других ЖК.
Каким будет комплекс?
Речь идет о двух 10-этажных панельных корпусах, вписанных в схему застройки этой части города. За разработку отвечала архитектурная мастерская Владимира Золотова, а также молодое бюро "Планета".
Особенность данного участка в зонировании территории. Так, между домами выделена уютная, тихая зона, исключающая въезд транспорта, но доступная для спецтехники. Дома рассчитаны на 512 квартир. Также появится большая парковка.
Что сказали о проекте эксперты?
В целом у специалистов не возникло вопросов к проектировщикам. Учитывая масштабы участка (1,8 гектара), площадь позволила, помимо дома, построить детские площадки, а также вместительную парковку.
В итоге проект согласовали.
11:03:11 21-07-2024
а где это?
11:07:04 21-07-2024
Живу на Папанинцев, на 17 этаже, сейчас стою на кухне, пью чай и вижу как сосед в частном доме напротив пошел в уличный туалет. А вчера картошку окучивал. Ему хорошо. Барнаул
15:28:39 21-07-2024
Гость (11:07:04 21-07-2024) Живу на Папанинцев, на 17 этаже, сейчас стою на кухне, пью ч... продолжайте вести наблюдение
16:55:18 21-07-2024
Гость (11:07:04 21-07-2024) Живу на Папанинцев, на 17 этаже, сейчас стою на кухне, пью ч... ну у вас и зрение ,газету не видите случайно какую он понес в туалет
11:57:55 21-07-2024
Даже карты не знают,где эта Мельникова...
23:09:19 21-07-2024
Гость (11:57:55 21-07-2024) Даже карты не знают,где эта Мельникова...... Это поляна очередных человейеиков в районе ул. Просторная Павловский тракт космонавтов бывшие поля ОПХ "Дукучаевское" там же и улица Евдокимова и много ещё чего будет.
12:16:18 21-07-2024
Чем больше плотность населения , тем злее люди.
19:41:19 21-07-2024
Гость (12:16:18 21-07-2024) Чем больше плотность населения , тем злее люди....
В нью-йорке они самые поганые