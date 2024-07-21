Два больших дома построят на окраине Барнаула, где скоро "вырастут" новые кварталы

Проект рассмотрели 18 июля на заседании градсовета

21 июля 2024, 08:00, ИА Амител

Проект домов на улице Мельникова в Барнауле

Жилой комплекс, состоящий из двух десятиэтажных зданий, возведут в Барнауле на новой улице имени Анатолия Мельникова. Проект представили 18 июля на заседании градсовета. В будущем участок на окраине Барнауле, где появятся два дома, будет полностью застроен и там возведут еще много других ЖК.

Каким будет комплекс?

Речь идет о двух 10-этажных панельных корпусах, вписанных в схему застройки этой части города. За разработку отвечала архитектурная мастерская Владимира Золотова, а также молодое бюро "Планета".

Особенность данного участка в зонировании территории. Так, между домами выделена уютная, тихая зона, исключающая въезд транспорта, но доступная для спецтехники. Дома рассчитаны на 512 квартир. Также появится большая парковка.

Что сказали о проекте эксперты?

В целом у специалистов не возникло вопросов к проектировщикам. Учитывая масштабы участка (1,8 гектара), площадь позволила, помимо дома, построить детские площадки, а также вместительную парковку.

В итоге проект согласовали.