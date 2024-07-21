НОВОСТИОбщество

Два больших дома построят на окраине Барнаула, где скоро "вырастут" новые кварталы

Проект рассмотрели 18 июля на заседании градсовета

21 июля 2024, 08:00, ИА Амител

Проект домов на улице Мельникова в Барнауле

Жилой комплекс, состоящий из двух десятиэтажных зданий, возведут в Барнауле на новой улице имени Анатолия Мельникова. Проект представили 18 июля на заседании градсовета. В будущем участок на окраине Барнауле, где появятся два дома, будет полностью застроен и там возведут еще много других ЖК.

Каким будет комплекс?

Речь идет о двух 10-этажных панельных корпусах, вписанных в схему застройки этой части города. За разработку отвечала архитектурная мастерская Владимира Золотова, а также молодое бюро "Планета".

Особенность данного участка в зонировании территории. Так, между домами выделена уютная, тихая зона, исключающая въезд транспорта, но доступная для спецтехники. Дома рассчитаны на 512 квартир. Также появится большая парковка.

Что сказали о проекте эксперты?

В целом у специалистов не возникло вопросов к проектировщикам. Учитывая масштабы участка (1,8 гектара), площадь позволила, помимо дома, построить детские площадки, а также вместительную парковку.

В итоге проект согласовали.

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НОВОСТИБарнаул
Барнаул архитектура

Комментарии 8

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Гость

11:03:11 21-07-2024

а где это?

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Гость

11:07:04 21-07-2024

Живу на Папанинцев, на 17 этаже, сейчас стою на кухне, пью чай и вижу как сосед в частном доме напротив пошел в уличный туалет. А вчера картошку окучивал. Ему хорошо. Барнаул

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Гость

15:28:39 21-07-2024

Гость (11:07:04 21-07-2024) Живу на Папанинцев, на 17 этаже, сейчас стою на кухне, пью ч... продолжайте вести наблюдение

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Гость

16:55:18 21-07-2024

Гость (11:07:04 21-07-2024) Живу на Папанинцев, на 17 этаже, сейчас стою на кухне, пью ч... ну у вас и зрение ,газету не видите случайно какую он понес в туалет

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Гость

11:57:55 21-07-2024

Даже карты не знают,где эта Мельникова...

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Не обязательно

23:09:19 21-07-2024

Гость (11:57:55 21-07-2024) Даже карты не знают,где эта Мельникова...... Это поляна очередных человейеиков в районе ул. Просторная Павловский тракт космонавтов бывшие поля ОПХ "Дукучаевское" там же и улица Евдокимова и много ещё чего будет.

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Гость

12:16:18 21-07-2024

Чем больше плотность населения , тем злее люди.

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Гость

19:41:19 21-07-2024

Гость (12:16:18 21-07-2024) Чем больше плотность населения , тем злее люди....
В нью-йорке они самые поганые

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