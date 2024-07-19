Градсовет Барнаула одобрил проект многоэтажек на месте снесенной "Искры"
Застройщику лишь посоветовали увеличить число парковочных мест
19 июля 2024, 08:15, Антон Дегтярев
Компания-застройщик "Мой Дом" на градсовете 18 июля презентовала проект 17-ти и 9-этажных зданий с апартаментами и офисными помещениями. Многоэтажки планируется построить на месте снесенного кинотеатра "Искра" на ул. 50 лет СССР, 51а. Архитекторы без серьезных нареканий одобрили проект, против которого выступали жители микрорайона. Однако несколько пожеланий они все-таки высказали застройщику, в основном – по части парковок.
Что появится на месте снесенной "Искры"?
Эскизы комплекса, состоящего из 17-ти и 9-этажного зданий, разработала творческая мастерская Александра Деринга "Классика". По проекту на месте снесенного кинотеатра появятся две многоэтажки, которые объединят пристройкой с общественными помещениями. Внутри застройщик хочет разместить магазины, галереи, фитнес-зал, кафе, офисы и так далее.
У двух многоэтажек первый и второй этажи будут объединены. На этих этажах будут торгово-общественные помещения. А на первом этаже планируется разместить ЗАГС Индустриального района и административные помещения. На втором этаже появится зал для ветеранов Афганистана и СВО. С третьего по девятый этаж будут административные помещения.
Однако больше всего места отдадут под апартаменты. Их будет 99, они займут с 2 по 17 этаж. При этом 57 номеров будут многокомнатными, а в 14 будет по две спальни.
Комплекс будет называться так же, как и бывший кинотеатр, – "Искра".
Участок и проезды к зданию
Участок находится в общественно-деловой зоне ОД-1, в которой можно строить офисы, гостиницы и апартаменты. Площадь застройки – 100 192 квадратных метра.
При этом для подъезда к двум многоэтажкам, по сути, будут использованы дороги во дворах домов на ул. 50 лет СССР, 51 и Георгиева, 44.
"Подъезды к зданию используются те же, которые были предусмотрены на обслуживание кинотеатра. Въезд на подземную стоянку и загрузка ретейла, торговли и прочее располагается с дворового фасада. Существующие пешеходные связи на проектируемом участке и смежных территориях не нарушаются", – отметил Александр Деринг.
Благоустройство и парковки
Застройщик планирует благоустроить территорию: сквер площадью 1,2 гектара. Там проведут дополнительное озеленение, облагородят посадки, построят новые пешеходные дорожки и тротуары, сделают двухуровневое освещение, установят светодинамический фонтан, организуют места для социальных ярмарок и семейного отдыха. В перспективном плане развития территории присутствует устройство детских и спортивных площадок, появление амфитеатра и визит-центра.
Площадь расчетной озелененной территории составляет 16 468 квадратных метров. Как ранее говорил директор компании "Мой Дом" Павел Князев, работы планируется начать в 2024 году и закончить к лету 2026-го. На благоустройство застройщик хочет потратить около 50 млн рублей.
По словам Деринга, расчет парковочных мест выполнен согласно нормативам. Всего предусмотрено 20 машино-мест для торговых помещений, одно – для ЗАГСа, два – для ветеранов Афганистана и СВО, 35 – для блока административных помещений и 13 – для гостиничных номеров. Расчетное суммарное количество машино-мест – 80, проект предусматривает 93 машино-места на надземной парковке и 91 – на подземной.
"Пожелания учли максимально"
Против работ выступают жители домов на ул. Георгиева, 44, и 50 лет СССР, 51. Они считают, что многоэтажки создадут проблемы с парковками, которых и так не хватает, а также ухудшат техническое состояние их домов. Кроме того, они не хотят, чтобы посетители апартаментов и жилой зоны ездили к зданиям через их дворы (другой дороги там нет).
Архитекторы спросили Деринга, обсуждалась ли стройка с жильцами. Он ответил, что застройщик проводил стратегическую сессию, на которую пришли представители администрации Индустриального района, жильцы и представители учебных заведений (школы и детского сада), которые находятся рядом.
"Были собраны пожелания как раз участников – что бы им хотелось иметь на этой территории. Поэтому родился более расширенный вариант сквера со спортивной и детской площадкой. Люди хотели, чтобы появились какие-то места, где можно собраться, даже какие-то районные мероприятия проводить. Поэтому пожелания мы здесь учли максимально, насколько это возможно", – сказал Деринг.
При этом архитектор не уточнил, что на стратегической сессии в декабре 2023 года обсуждалось исключительно благоустройство сквера (чем, кстати, жители были недовольны). А самый главный и дискуссионный вопрос – строительство дома – застройщик обещал обсудить с жильцами позже. Подробнее о той встрече можно прочитать здесь.
"Парковок мало"
Правда, градсовет все же учел некоторые претензии недовольных жителей домов на ул. Георгиева, 44, и 50 лет СССР, 51. Больше всего внимания уделили вопросу парковок. Бывший депутат Барнаульской гордумы, член городской общественной палаты Евгений Носенко отметил, что 99 апартаментов приспособлены для длительного проживания – об этом, в частности, говорит, детская площадка и терраса, сказал Носенко. И предусмотренного в проекте количества парковок явно мало для 99 квартир.
"Парковок мало для такого объекта. Площадь участка в принципе позволяет увеличить их число. Здесь будет напряженность", – сказал Носенко.
Его поддержал и архитектор Евгений Башкиров. Он также отметил, что в апартаментах люди будут жить месяцами или даже годами. И вопрос с парковками "очень серьезный", ведь количество жильцов может возрасти. Также главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников согласился, что парковок в проекте не хватает. Дерингу предложили рассмотреть в проекте двухуровневую парковку.
Разработчик ответил, что в перспективе развития предусмотрены дополнительные парковочные места, и застройщик постарается компенсировать их нехватку. Архитектор сказал, что они предложит заказчику сделать двухуровневую подземную парковку.
Проезд к зданию
Другой вопрос касался проезда к зданию. Носенко подчеркнул, что многоэтажки будут многофункциональными, и транспорта к нему будет подъезжать много. И не для всех машин будет место.
"Может быть проблема с загрузкой товаров для магазинов. Подъезд к главному входу офисной части и к ЗАГСу может быть трудным. Ведь на территории у вас тротуар и предполагается, что машины свадебного кортежа будут двигаться по тротуару. И последний момент – это проезд пожарной техники. Западный фасад наиболее уязвимый. И если в остальных случаях там все получается, то здесь, мне кажется, немножко нормативы нарушены по габаритным размерам проездов и расстоянию от здания", – сказал он.
Деринг же заверил, что "все сделано по расчетам" и возможность проезда для всех есть. А загрузка для магазинов будет проходить с южной стороны, где она и предусмотрена, сказал он.
Претензии жителей о том, что проезд к огромному комплексу проходит исключительно по дворам, стройка "заберет" большую часть площади Жукова и может навредить домам на ул. Георгиева, 44, и 50 лет СССР, 51, так как будет проходить совсем рядом с ними, на градсовете вообще не обсуждали. Подробнее об их претензиях можно прочитать здесь.
Проект поддержали?
Да, в итоге проект решено было поддержать. Однако градсовет рекомендовал заказчику рассмотреть возможность строительства второго уровня подземной парковки.
08:20:21 19-07-2024
Кто бы сомневался.
14:20:24 19-07-2024
Гость (08:20:21 19-07-2024) Кто бы сомневался.... Отличная новость! Украсят депрессивный микрорайон современными зданиями.
08:37:03 19-07-2024
„Осел, груженный золотом, возьмёт любую крепость.“
08:59:46 19-07-2024
Речной вокзал, Искра, ЦУМ...скоро Барнаул будет не узнать, одна не повторимая многоэтажная красота везде будет
09:11:00 19-07-2024
Юс (08:59:46 19-07-2024) Речной вокзал, Искра, ЦУМ...скоро Барнаул будет не узнать, о... Сдали Барнаул на разграбление "иваны не помнящие родства"
09:53:57 19-07-2024
Юс (08:59:46 19-07-2024) Речной вокзал, Искра, ЦУМ...скоро Барнаул будет не узнать, о... А мне жалко к/т Первомайский (и, по-моему, Алтай). Ведь такой архитектуры больше в городе нет. Снесли и какую-то хрень построили.
10:02:33 20-07-2024
Гость (09:53:57 19-07-2024) А мне жалко к/т Первомайский (и, по-моему, Алтай). Ведь тако... к/т Пионер еще.
09:20:11 19-07-2024
Все затыкали уже этой точечной застройкой, вот только ни один застройщик не задумался о расширении дорог, например ул. Ядринцева был частный сектор дороги ну как бы хватало, навтыкали высоток дорогу ни на сантиметр не прибавили хотя места полно, дыры залатали и так сойдет!
09:35:08 19-07-2024
Шах вам и мат! Бастрыкину еще пожалуйтесь... :-)
09:59:56 19-07-2024
Деринг - трепло. Даже ветеранов СВО не постеснялся притянуть, лишь бы получить свою выгоду. Я уже молчу, что на месте так широко рекламируемого сквера, который якобы идет в довесок к проекту, находится здание по адресу Георгиева, 40, которое имеет собственный земельный надел. Журналисты уже интересовались у хозяина земельного участка поступали ли ему предложения о продаже, на что получили отрицательный ответ, к тому же по заверениям владельца он и не собирался его никому продавать. И да сквер в том районе есть уже лет как 40, какое озеленение там собрался делать так называемый "архитектор" Деринг - не понятно, скорее вырубят то что уже растет, в это верится намного больше. Что касательно места для социальной ярмарки, так она как раз там раньше и проводилась, так как раньше напротив кинотеатра была большая площадь, которая теперь превратилась в однополосный проезд, т.к. все остальное предназначено для застройки. Зато какие громкие слова и тонна обещаний
20:39:34 19-07-2024
Сухэ-Батор (09:59:56 19-07-2024) Деринг - трепло. Даже ветеранов СВО не постеснялся притянуть... почитайте его книжки, вот где ужос
10:10:10 19-07-2024
Загс в таком людном месте? бе... Зато модный архитектор проектировал. На ящик коньяка спорил с жильцами близлежащих домов (ну тех которых впустили конечно). Остается сказать спасибо что с другой стороны морг не предусмотрел. Так сказать дом конвейер был бы.
10:19:41 19-07-2024
Главное чтоб в проекте было побольше заборов и шлагбаумов
10:31:33 19-07-2024
Проект одобрили. Возможность парковки рассмотреть рекомендовали...
Застройщик, скажет, возможность рассмотрели, не увидели...
10:34:00 19-07-2024
А в Барнауле кроме деринга ещё есть архитекторы? Что-то не слышно, не видно. Или одобряют всё только ему?
11:09:10 19-07-2024
Люди хоть понимают, что в апартаментах не прописывают? Это как гостиницы, их можно только снимать на определенный промежуток времени?
11:26:57 19-07-2024
Ну наконец то от нас ЗАГС туда уберут.. скорее бы.
12:03:58 19-07-2024
Пусть Деринг приедет на место и посмотрит где это размещать все! Там рядом стоящие дома рассыпятся! Вечные пробки на Георгиева, воды не хватает на верхних этажах! Зато надо парковочных мест побольше! Администрация, Вы что творите?!
12:13:24 19-07-2024
Позор Дерингу- куча вранья и очередной бестолковый проект. Позор администрации. На старые ржавые коммуникации , которые не менялись 30 лет, и их прорывает регулярно , они решили посадить новый 17 этажный дом. Деньги затмили глаза напрочь.. Уничтожили целую народную площадь , нет ничего святого, не помнят и не хотят помнить историю твоей страны , .. Ничего, мы живем в удивительное время- бумеранг прилетает очень быстро.. Проект , построенный против воли народа, не принесет прибыли ни застройщику , ни чиновникам. А люди, которые решат покупать здесь жилье, пусть сто раз подумают- а какая энергетика будет в этом жилом комплексе.... если тысячи людей были против..
12:30:07 19-07-2024
Деринг на обсуждениях на Энтузиастов было, побегал к жильцам, уговаривал, как хорошо будет. Да квартиры в цене у вас поднимутся, вы их потом задорого продадите и т. д. Вообще не всякую ерунду. Неприятный, скользкий и совсем сразу видно, что не продажный человек, болеющий за город)))) . Жильцам ближайших домов перекрывать подъезды по своим границам и все. Град. совет города показал свое истинное лицо в Барнауле творится беспредел. Власть против людей идет
12:36:02 19-07-2024
Бессовестная администрация! Столько людей района против было, все видели и знали. Чтоб этой стойке ни дна ни покрышки не было и всем ,кто дал добро на это безобразие. Плюнули нам жителям района в лицо !
12:41:20 19-07-2024
Не будет добра на этом месте. Одни негативные эмоции. Новости города читать становится противно. Те, кто призван служить на благо горда и людям, потеряли или продали совесть напрочь!!
13:26:36 19-07-2024
Надо уже начинать накладывать проклятья. Всё чин-чинарём... в церкви, ставить свечки за упокой души рабов Божьих по списку...
13:40:40 19-07-2024
У нас не нашло нормально архитектора?градсовет, вы вообще без совести раз подобное одобрили?
20:41:39 19-07-2024
а я там уже купила 2 офиса по 800 000, тадам!!
18:42:11 20-07-2024
Лея (20:41:39 19-07-2024) а я там уже купила 2 офиса по 800 000, тадам!! ... Зачем тебе офис? Хватило бы и апартаментов.
03:10:49 22-07-2024
Лея (20:41:39 19-07-2024) а я там уже купила 2 офиса по 800 000, тадам!! ... По 800? Вы когда их брали...Таких цен давно нет. Или они крохотные?
14:21:25 13-08-2024
Как же так?