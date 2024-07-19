Застройщику лишь посоветовали увеличить число парковочных мест

19 июля 2024, 08:15, Антон Дегтярев

Компания-застройщик "Мой Дом" на градсовете 18 июля презентовала проект 17-ти и 9-этажных зданий с апартаментами и офисными помещениями. Многоэтажки планируется построить на месте снесенного кинотеатра "Искра" на ул. 50 лет СССР, 51а. Архитекторы без серьезных нареканий одобрили проект, против которого выступали жители микрорайона. Однако несколько пожеланий они все-таки высказали застройщику, в основном – по части парковок.

Что появится на месте снесенной "Искры"?

Эскизы комплекса, состоящего из 17-ти и 9-этажного зданий, разработала творческая мастерская Александра Деринга "Классика". По проекту на месте снесенного кинотеатра появятся две многоэтажки, которые объединят пристройкой с общественными помещениями. Внутри застройщик хочет разместить магазины, галереи, фитнес-зал, кафе, офисы и так далее.

У двух многоэтажек первый и второй этажи будут объединены. На этих этажах будут торгово-общественные помещения. А на первом этаже планируется разместить ЗАГС Индустриального района и административные помещения. На втором этаже появится зал для ветеранов Афганистана и СВО. С третьего по девятый этаж будут административные помещения.

Однако больше всего места отдадут под апартаменты. Их будет 99, они займут с 2 по 17 этаж. При этом 57 номеров будут многокомнатными, а в 14 будет по две спальни.

Комплекс будет называться так же, как и бывший кинотеатр, – "Искра".

Проект двух зданий / Фото из презентации с градсовета

Участок и проезды к зданию

Участок находится в общественно-деловой зоне ОД-1, в которой можно строить офисы, гостиницы и апартаменты. Площадь застройки – 100 192 квадратных метра.

При этом для подъезда к двум многоэтажкам, по сути, будут использованы дороги во дворах домов на ул. 50 лет СССР, 51 и Георгиева, 44.

"Подъезды к зданию используются те же, которые были предусмотрены на обслуживание кинотеатра. Въезд на подземную стоянку и загрузка ретейла, торговли и прочее располагается с дворового фасада. Существующие пешеходные связи на проектируемом участке и смежных территориях не нарушаются", – отметил Александр Деринг.

Проект двух зданий / Фото из презентации с градсовета

Благоустройство и парковки

Застройщик планирует благоустроить территорию: сквер площадью 1,2 гектара. Там проведут дополнительное озеленение, облагородят посадки, построят новые пешеходные дорожки и тротуары, сделают двухуровневое освещение, установят светодинамический фонтан, организуют места для социальных ярмарок и семейного отдыха. В перспективном плане развития территории присутствует устройство детских и спортивных площадок, появление амфитеатра и визит-центра.

Площадь расчетной озелененной территории составляет 16 468 квадратных метров. Как ранее говорил директор компании "Мой Дом" Павел Князев, работы планируется начать в 2024 году и закончить к лету 2026-го. На благоустройство застройщик хочет потратить около 50 млн рублей.

По словам Деринга, расчет парковочных мест выполнен согласно нормативам. Всего предусмотрено 20 машино-мест для торговых помещений, одно – для ЗАГСа, два – для ветеранов Афганистана и СВО, 35 – для блока административных помещений и 13 – для гостиничных номеров. Расчетное суммарное количество машино-мест – 80, проект предусматривает 93 машино-места на надземной парковке и 91 – на подземной.

Благоустройство на территории / Фото: из презентации с градсовета

"Пожелания учли максимально"

Против работ выступают жители домов на ул. Георгиева, 44, и 50 лет СССР, 51. Они считают, что многоэтажки создадут проблемы с парковками, которых и так не хватает, а также ухудшат техническое состояние их домов. Кроме того, они не хотят, чтобы посетители апартаментов и жилой зоны ездили к зданиям через их дворы (другой дороги там нет).

Архитекторы спросили Деринга, обсуждалась ли стройка с жильцами. Он ответил, что застройщик проводил стратегическую сессию, на которую пришли представители администрации Индустриального района, жильцы и представители учебных заведений (школы и детского сада), которые находятся рядом.

"Были собраны пожелания как раз участников – что бы им хотелось иметь на этой территории. Поэтому родился более расширенный вариант сквера со спортивной и детской площадкой. Люди хотели, чтобы появились какие-то места, где можно собраться, даже какие-то районные мероприятия проводить. Поэтому пожелания мы здесь учли максимально, насколько это возможно", – сказал Деринг.

При этом архитектор не уточнил, что на стратегической сессии в декабре 2023 года обсуждалось исключительно благоустройство сквера (чем, кстати, жители были недовольны). А самый главный и дискуссионный вопрос – строительство дома – застройщик обещал обсудить с жильцами позже. Подробнее о той встрече можно прочитать здесь.

Проект двух зданий / Фото из презентации с градсовета

"Парковок мало"

Правда, градсовет все же учел некоторые претензии недовольных жителей домов на ул. Георгиева, 44, и 50 лет СССР, 51. Больше всего внимания уделили вопросу парковок. Бывший депутат Барнаульской гордумы, член городской общественной палаты Евгений Носенко отметил, что 99 апартаментов приспособлены для длительного проживания – об этом, в частности, говорит, детская площадка и терраса, сказал Носенко. И предусмотренного в проекте количества парковок явно мало для 99 квартир.

"Парковок мало для такого объекта. Площадь участка в принципе позволяет увеличить их число. Здесь будет напряженность", – сказал Носенко.

Его поддержал и архитектор Евгений Башкиров. Он также отметил, что в апартаментах люди будут жить месяцами или даже годами. И вопрос с парковками "очень серьезный", ведь количество жильцов может возрасти. Также главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников согласился, что парковок в проекте не хватает. Дерингу предложили рассмотреть в проекте двухуровневую парковку.

Разработчик ответил, что в перспективе развития предусмотрены дополнительные парковочные места, и застройщик постарается компенсировать их нехватку. Архитектор сказал, что они предложит заказчику сделать двухуровневую подземную парковку.

Проект комплекса "Искра"/ Фото из презентации с градсовета

Проезд к зданию

Другой вопрос касался проезда к зданию. Носенко подчеркнул, что многоэтажки будут многофункциональными, и транспорта к нему будет подъезжать много. И не для всех машин будет место.

"Может быть проблема с загрузкой товаров для магазинов. Подъезд к главному входу офисной части и к ЗАГСу может быть трудным. Ведь на территории у вас тротуар и предполагается, что машины свадебного кортежа будут двигаться по тротуару. И последний момент – это проезд пожарной техники. Западный фасад наиболее уязвимый. И если в остальных случаях там все получается, то здесь, мне кажется, немножко нормативы нарушены по габаритным размерам проездов и расстоянию от здания", – сказал он.

Проект благоустройства территории / Фото: amic.ru

Деринг же заверил, что "все сделано по расчетам" и возможность проезда для всех есть. А загрузка для магазинов будет проходить с южной стороны, где она и предусмотрена, сказал он.

Претензии жителей о том, что проезд к огромному комплексу проходит исключительно по дворам, стройка "заберет" большую часть площади Жукова и может навредить домам на ул. Георгиева, 44, и 50 лет СССР, 51, так как будет проходить совсем рядом с ними, на градсовете вообще не обсуждали. Подробнее об их претензиях можно прочитать здесь.

Проект поддержали?

Да, в итоге проект решено было поддержать. Однако градсовет рекомендовал заказчику рассмотреть возможность строительства второго уровня подземной парковки.