Два человека погибли, четверо пострадали при взрыве на территории завода в Абакане

Хлопок произошел во время сварочных работ

23 декабря 2024, 19:00, ИА Амител

Взрыв прогремел на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода. Как сообщает РИА Новости, два человека погибли, еще четверо получили травмы.

По информации регионального СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, 23 декабря сотрудники "Корпорации Лесмаш" проводили газосварочные работы в арендованном цеху завода. Во время сварки резервуара для воды произошел хлопок. Пострадавших госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Причинение по неосторожности смерти двум или более лицам").

Замглавы Хакасии Юрий Курлаев в своем Telegram-канале заявлял, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Вероятной причиной тогда называли нарушение техники безопасности. Пожара за происшествием не последовало.