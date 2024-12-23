Два человека погибли, четверо пострадали при взрыве на территории завода в Абакане
Хлопок произошел во время сварочных работ
23 декабря 2024, 19:00, ИА Амител
Взрыв прогремел на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода. Как сообщает РИА Новости, два человека погибли, еще четверо получили травмы.
По информации регионального СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, 23 декабря сотрудники "Корпорации Лесмаш" проводили газосварочные работы в арендованном цеху завода. Во время сварки резервуара для воды произошел хлопок. Пострадавших госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Причинение по неосторожности смерти двум или более лицам").
Замглавы Хакасии Юрий Курлаев в своем Telegram-канале заявлял, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Вероятной причиной тогда называли нарушение техники безопасности. Пожара за происшествием не последовало.
21:20:08 23-12-2024
очень похоже на какие-то злодейские теракты, кругом то поджоги то снова поджоги. ФСБ и МВД как-то попристальнее бы следили сейчас за страной
08:02:31 24-12-2024
Два человека погибли, четверо пострадали ---- от сварочных работ! Как от БПЛА
08:05:21 24-12-2024
По статистике каждый день какой-то мирный гражданин гибнет от несчастного случая на производстве, ДТП или пожара. Даже от обсрелов не каждый день