Родные погибших в ДТП с поездом на Алтае детей опасаются выхода виновницы по УДО
При хорошем поведении она сможет покинуть колонию после отбытия двух с половиной лет назначенного срока
07 декабря 2023, 17:05, ИА Амител
Родители детей, погибших в ДТП с поездом в Тальменском районе, опасаются выхода виновницы из тюрьмы по условно-досрочному освобождению. Об этом сообщает "КП-Алтай".
Напомним, что 29 ноября 2021 года учитель начальных классов Анна Диринг решила отвезти домой после занятий четырех учеников второго класса. При пересечении железнодорожного переезда она нарушила правила дорожного движения и выехала на пути при запрещающем сигнале светофора и звуковом сигнале, не убедившись в безопасности маневра и отсутствии поезда. Проигнорировав требования дорожных знаков и разметки, женщина допустила столкновение со снегоуборочным поездом.
Состав смял иномарку, которой управляла учительница, и потащил вперед. Погибли трое детей, чудом выжил один мальчик. Женщину приговорили к пяти с половиной годам заключения в колонии общего режима и лишили прав, а также обязали выплатить 10,6 млн рублей морального ущерба.
Сейчас Диринг отбывает наказание в колонии общего режима в селе Шипуново. Адвокаты считают, что ее могут выпустить за хорошее поведение через два с половиной года по УДО. Этого опасается мать одной из погибших девочек.
"Она просто всю жизнь нам сломала. Мы с мужем уже два года на препаратах – страшных снотворных и психотропных. Время ничего не лечит, просто привыкаешь с этим жить", – заявила она. Напомним, что единственный выживший мальчик прошел долгий путь реабилитации. Лечение было дорогостоящим и тяжелым. 17 июля этого года ребенок утонул в реке Чумыш.
17:14:37 07-12-2023
Крови хотят от доброй учительницы. А она всего лишь овца за рулём. Она, что ,людей варила и ела?
16:36:51 12-12-2023
Гость (17:14:37 07-12-2023) Крови хотят от доброй учительницы. А она всего лишь овца за ... Если полностью отсидит, то погибшие возродятся. Видимо такая логика.
17:31:01 07-12-2023
Надо уметь прощать. Хоть это и тяжело. Ненависть разрушительна.
17:33:42 07-12-2023
Страшная трагедия для родителей. Не менее страшная для виновника ДТП. Ей жить ДР конца дней с фактом что по её вине погибли дети. И это самое суровое наказание для честного и добросердечного человека, коим без сомнения является учительница. И если она заслуживает выхода по УДО, она имеет на это право. Тем сто она просидит на год два дольше детей не вернёшь. И преступником заядлым не является. Это трагедия по невнимательности. За то и получила наказание.
17:59:56 07-12-2023
А чего опасаются - то?
18:11:15 07-12-2023
Гость (17:59:56 07-12-2023) А чего опасаются - то?... Что наказание закончится от этого "преступления".Неосознанное преступление случилось...
19:33:33 07-12-2023
Гость (18:11:15 07-12-2023) Что наказание закончится от этого "преступления".Неосознанн... Никогда оно не закончится. Она им должна 10,6 млн.
18:13:19 07-12-2023
Учительница хотела ребятишек подвезти-в этом ничего плохого нет... ЖД переезд не был оборудован системой препятствия проезду.. Так это вина РЖД
20:15:03 07-12-2023
... (18:13:19 07-12-2023) Учительница хотела ребятишек подвезти-в этом ничего плохого ... выехала на пути при запрещающем сигнале светофора и звуковом сигнале, не убедившись в безопасности маневра и отсутствии поезда. Проигнорировав требования дорожных знаков и разметки, женщина допустила столкновение со снегоуборочным поездом.
20:21:11 07-12-2023
Гость (20:15:03 07-12-2023) выехала на пути при запрещающем сигнале светофора и звуковом... поправлю вас немного, чтобы потом правильно писали. на железной дороге не СВЕТОФОРЫ, а СЕМАФОРЫ. а в остальном полностью согласен.
20:29:46 07-12-2023
Гость (20:21:11 07-12-2023) поправлю вас немного, чтобы потом правильно писали. на желез... Это просто ctrl C + ctrl V из статьи, без правое.
20:33:59 07-12-2023
Гость (20:21:11 07-12-2023) поправлю вас немного, чтобы потом правильно писали. на желез... И кстати вы не правы: ПДД пункт 15.3 15.3. Запрещается выезжать на переезд: при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме (независимо от сигнала светофора); при запрещающем сигнале светофора (независимо от положения и наличия шлагбаума);
20:43:09 07-12-2023
Гость (20:33:59 07-12-2023) И кстати вы не правы: ПДД пункт 15.3 15.3. Запрещается выезж... признаю свою ошибку, а также вину, меру, степень, глубину. был не прав)
10:49:12 11-12-2023
Гость (20:21:11 07-12-2023) поправлю вас немного, чтобы потом правильно писали. на желез... поправлю вас немного, на железной дороге - поездные светофоры стоят. семафоры совсем иначе выглядят.
20:50:40 07-12-2023
Она продолжает угрожать жизни и здоровью?
10:39:52 08-12-2023
Что наказание закончится от этого "преступления".Неосознанное преступление случилось...========Что значит не осознанное?????????????? Она что Бог? Без ведома родителей посадила детей к себе в машину.... Кто ей разрешал????? Ну и что, что она учитель??? Совести у ней нет.... После трагедии, она не соизволила выйти на связь с родителями. В суде на видео была видна усмешка на лице, а не слезы роскаивания... И ее только интересовало "как ее взрослый сынок будет без нее жить-то дальше?
10:41:02 08-12-2023
Надо уметь прощать. Хоть это и тяжело. Ненависть разрушительна.====вы думайте, что пишите? Легко рассуждать, когда такое горе вашей семьи не касается.
15:16:29 08-12-2023
Гость (10:41:02 08-12-2023) Надо уметь прощать. Хоть это и тяжело. Ненависть разрушитель... Я думаю, когда пишу. Я пережил ещё страшнее.
11:20:51 08-12-2023
Это трагедия по невнимательности. За то и получила наказание.=====Про какую Вы не внимательность говорите???? Называйте вещи своими именами. Это называется безответственность и халатность. Как можно за родителей было этих детей принять решение и поступить так, как себе угодно.!!!!
15:38:06 12-12-2023
она убийца, которой никогда не искупить свой грех.
15:39:36 12-12-2023
надо прощать не по писанию, а по совести. Видать так бог рассудил-не погиб под поездом, утонул в реке. А по совести: она что, первый раз ребятишек подвозила, никто из родителей погибших детей не знал, что она подвозит детей? Только всем было удобно (и это нормально) и никто её не просил и денег не давал за "такси", а вот по глупости (ведь не умышленно) попала в аварию и сразу ее насмерть готовы забить. Люди, вы неблагодарны и необъективны. А свое она получила и ох как ей нелегко с этим жить