Родные погибших в ДТП с поездом на Алтае детей опасаются выхода виновницы по УДО

При хорошем поведении она сможет покинуть колонию после отбытия двух с половиной лет назначенного срока

07 декабря 2023, 17:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Родители детей, погибших в ДТП с поездом в Тальменском районе, опасаются выхода виновницы из тюрьмы по условно-досрочному освобождению. Об этом сообщает "КП-Алтай".

Напомним, что 29 ноября 2021 года учитель начальных классов Анна Диринг решила отвезти домой после занятий четырех учеников второго класса. При пересечении железнодорожного переезда она нарушила правила дорожного движения и выехала на пути при запрещающем сигнале светофора и звуковом сигнале, не убедившись в безопасности маневра и отсутствии поезда. Проигнорировав требования дорожных знаков и разметки, женщина допустила столкновение со снегоуборочным поездом.

Состав смял иномарку, которой управляла учительница, и потащил вперед. Погибли трое детей, чудом выжил один мальчик. Женщину приговорили к пяти с половиной годам заключения в колонии общего режима и лишили прав, а также обязали выплатить 10,6 млн рублей морального ущерба.

Сейчас Диринг отбывает наказание в колонии общего режима в селе Шипуново. Адвокаты считают, что ее могут выпустить за хорошее поведение через два с половиной года по УДО. Этого опасается мать одной из погибших девочек.

"Она просто всю жизнь нам сломала. Мы с мужем уже два года на препаратах – страшных снотворных и психотропных. Время ничего не лечит, просто привыкаешь с этим жить", – заявила она. Напомним, что единственный выживший мальчик прошел долгий путь реабилитации. Лечение было дорогостоящим и тяжелым. 17 июля этого года ребенок утонул в реке Чумыш.