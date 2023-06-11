Два человека погибли при пожаре в алтайском селе

Возможная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем

11 июня 2023, 18:35, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожар произошел в частном доме в с. Шубинка Егорьевского района. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

Загорелся дом на улице Советской. К моменту прибытия пожарных здание горело открытым пламенем. Площадь составила 162 квадратных метра.

В тушении задействовали восемь человек и четыре единицы техники.

В сгоревшем доме обнаружили тела двух мужчин – 1990 и 1970 годов рождения. Они отравились продуктами горения.

Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.