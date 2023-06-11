14 человек погибли при тушении огромного лесного пожара возле Алтайского края

По последним данным, площадь возгорания увеличилась до 60 тысяч гектаров

11 июня 2023, 09:52, ИА Амител

В Казахстане 14 сотрудников лесного хозяйства погибли при тушении лесного пожара в Абайской области, пишет Tengrinews.kz.

Крупный лесной пожар пытаются ликвидировать в резервате "Семей орманы". По последним данным, площадь возгорания увеличилась до 60 тысяч гектаров.

"Была утеряна связь с сотрудниками Новошульбинского филиала, которые вышли на свой участок для тушения огня. Спустя некоторое время связь с ними была прервана", – отмечает издание.

Во время поиска обнаружили все 14 тел пропавших. Самому молодому погибшему – 25 лет.

По предварительным данным, возгорание произошло 8 июня в результате двух разрядов молнии. Ранее на место пожара направили военнослужащих из Карагандинской и Алматинской областей.

Напомним, 7 июня произошел крупный лесной пожар в Егорьевском районе. 10 июня возгорание удалось локализовать.