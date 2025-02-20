Два человека погибли при крушении самолета в Нижегородской области

После катастрофы пилоты еще были живы, но их травмы оказались слишком серьезными

20 февраля 2025, 17:10, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Легкомоторный самолет упал в Нижегородской области. Как сообщает Telegram-канал "112", погибли два человека.

Инцидент случился в районе села Новоликеево Кстовского округа. На борту RV-7 находились два человека. После падения они были живы, а командир даже сумел выйти на связь с экстренными службами. Но травмы оказались слишком серьезными: спасти летчиков не удалось.

Причины происшествия устанавливаются. На месте работали сотрудники МЧС России по региону. К тушению пожара привлекались шесть специалистов чрезвычайного ведомства и две единицы техники.