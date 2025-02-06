Два человека погибли при крушении самолета в Подмосковье

Легкомоторник выполнял учебно-тренировочный полет

06 февраля 2025, 21:05, ИА Амител

Первые минуты после ЧП / Фото: Mash

При крушении легкомоторного самолета в Раменском районе в Подмосковье погибли два человека. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

По данным источника, легкомоторный самолет Р-2002 Sierra выполнял учебно-тренировочный полет. Экипаж перестал выходить на связь в 13:10. Предварительно, на борту находились курсант и пилот-инструктор.

Трагедию подтвердил пилот другого легкомоторного судна, которого попросили осмотреть район предполагаемого крушения. Он обнаружил горящий самолет.