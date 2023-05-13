Два человека погибли при крушении вертолёта в Брянской области
По предварительным данным, среди населения пострадавших нет
13 мая 2023, 18:24, ИА Амител
Кадр из видео: соцсети
При крушении вертолёта Ми-8 в Брянской области погибли два члена экипажа, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По предварительным данным властей региона, пострадавших жителей в результате произошедшего нет.
Напомним, инцидент случился в городе Клинцы 13 мая. Сообщалось, что крушение могло произойти из-за пожара в двигателе.
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