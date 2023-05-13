Два человека погибли при крушении вертолёта в Брянской области

По предварительным данным, среди населения пострадавших нет

13 мая 2023, 18:24, ИА Амител

Кадр из видео: соцсети

При крушении вертолёта Ми-8 в Брянской области погибли два члена экипажа, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По предварительным данным властей региона, пострадавших жителей в результате произошедшего нет.

Напомним, инцидент случился в городе Клинцы 13 мая. Сообщалось, что крушение могло произойти из-за пожара в двигателе.