Два человека погибли при опрокидывании грузового судна у берегов Сахалина
Еще четырех человек ищут
18 октября 2024, 12:25, ИА Амител
Перевернувшееся судно / Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура
Два человека погибли в результате крушения грузового судна "Григорий Ловцов" на Сахалине. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Судно перевозило щебень и песок. По предварительным данным, на борту находилось семь членов экипажа. Двое признаны погибшими, еще одного госпитализировали. Как сообщает Telegram-канал "112", поиски четырех человек продолжаются.
Возможной причиной стала перегрузка: произошел крен и судно опрокинулось. На месте крушения работают два буксира и спасательное судно.
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