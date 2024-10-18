Два человека погибли при опрокидывании грузового судна у берегов Сахалина

Еще четырех человек ищут

18 октября 2024, 12:25, ИА Амител

Перевернувшееся судно / Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Два человека погибли в результате крушения грузового судна "Григорий Ловцов" на Сахалине. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Судно перевозило щебень и песок. По предварительным данным, на борту находилось семь членов экипажа. Двое признаны погибшими, еще одного госпитализировали. Как сообщает Telegram-канал "112", поиски четырех человек продолжаются.

Возможной причиной стала перегрузка: произошел крен и судно опрокинулось. На месте крушения работают два буксира и спасательное судно.