Два человека погибли при пожаре в частном доме в Барнауле

Причиной возгорания могло стать нарушение правил безопасности при использовании печи

15 ноября 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле произошел ночной пожар в частном деревянном доме по улице Гужтранспортной. На месте происшествия обнаружили тела двух человек.

Как сообщили в МЧС Алтайского края, помимо самого жилища, также горели надворные постройки. Пламя могло перекинуться на соседние строения, но этого не допустили спасатели. Огонь ликвидировали на площади 140 "квадратов", также был вынесен газовый баллон.

"Благодаря оперативности пожарных удалось спасти трех человек (среди них ребенок) из соседнего дома, примыкающего к горевшему. К несчастью, на месте пожара были найдены двое погибших", – рассказали в ведомстве.

В тушении участвовал 41 человек личного состава на 9 единицах техники. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи.