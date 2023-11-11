Восьмерых человек спасли пожарные из горящего дома в Барнауле

Пройденная огнем площадь составила порядка 150 квадратных метров

11 ноября 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

Крупный пожар произошел в двухквартирном доме на пересечении улиц Денисова и Сычева в Барнауле в ночь на 11 ноября. Об этом сообщили в МЧС Алтайского края.

Спасателей вызвали в 02:41. На момент прибытия подразделений двухквартирный дом горел открытым огнем. Существовал риск распространения пламени на соседние строения.

Боролись с возгоранием 23 человека личного состава и 5 единиц техники. Общая площадь пожара составила около 150 "квадратов" – повреждены вещи жильцов, а также кровля и стены дома.

"Звеньями газодымозащитной службы через дверные проемы эвакуировано восемь человек, а также вынесено три газовых баллона, взрыв которых мог привести к полному уничтожению строения и гибели людей", – рассказали в ведомстве.

О пострадавших и причинах возгорания не уточняется.