Два человека погибли при столкновении двух грузовиков в Алтайском крае

В результате ДТП загорелись обе машины

06 августа 2023, 08:50, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Два человека погибли при столкновении двух грузовиков в Залесовском районе Алтайского края, сообщили в местной администрации.

Авария случилась 5 августа на трассе Алтай – Кузбасс в районе села Пещерка. От удара произошел разлив топлива, в результате чего одна из машин загорелась.

"Два человека погибли, есть пострадавшие", – отметили в пресс-службе.





Кадры: "Инцидент Барнаул"

В телеграм-канале "Инцидент Барнаул" со ссылкой на краевое МВД рассказали, что столкновение было лобовым. Предположительно, погибли оба водителя.

На кадрах с места ЧП видно, что одна их горящих фур полностью перекрыла проезжую часть. Другая – вылетела с моста. Движение на участке оказалось полностью перекрыто.