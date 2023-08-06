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Два человека погибли при столкновении двух грузовиков в Алтайском крае

В результате ДТП загорелись обе машины

06 августа 2023, 08:50, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Два человека погибли при столкновении двух грузовиков в Залесовском районе Алтайского края, сообщили в местной администрации.

Авария случилась 5 августа на трассе Алтай – Кузбасс в районе села Пещерка. От удара произошел разлив топлива, в результате чего одна из машин загорелась.

"Два человека погибли, есть пострадавшие", – отметили в пресс-службе.

В телеграм-канале "Инцидент Барнаул" со ссылкой на краевое МВД рассказали, что столкновение было лобовым. Предположительно, погибли оба водителя.

На кадрах с места ЧП видно, что одна их горящих фур полностью перекрыла проезжую часть. Другая – вылетела с моста. Движение на участке оказалось полностью перекрыто.

ДТП Алтайский край Происшествия

Комментарии 1

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Гость

08:55:23 06-08-2023

Вот и все , что нужно знать про контроль режима сна и отдыха водителей!

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