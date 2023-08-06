Два человека погибли при столкновении двух грузовиков в Алтайском крае
В результате ДТП загорелись обе машины
06 августа 2023, 08:50, ИА Амител
Два человека погибли при столкновении двух грузовиков в Залесовском районе Алтайского края, сообщили в местной администрации.
Авария случилась 5 августа на трассе Алтай – Кузбасс в районе села Пещерка. От удара произошел разлив топлива, в результате чего одна из машин загорелась.
"Два человека погибли, есть пострадавшие", – отметили в пресс-службе.
В телеграм-канале "Инцидент Барнаул" со ссылкой на краевое МВД рассказали, что столкновение было лобовым. Предположительно, погибли оба водителя.
На кадрах с места ЧП видно, что одна их горящих фур полностью перекрыла проезжую часть. Другая – вылетела с моста. Движение на участке оказалось полностью перекрыто.
08:55:23 06-08-2023
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