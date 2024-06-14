Два человека погибли в аварии в Алтайском крае

Еще двое госпитализированы

14 июня 2024, 17:46, ИА Амител

Фото с места аварии / Фото: "В курсе 22"

Два человека погибли в аварии в Заринском районе. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Сегодня, около 13:20, на 6-м километре автодороги Заринск – Смазнево – Голуха – Цементный завод произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель автомобиля Иж-27175, мужчина 68 лет, при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Toyota Carina под управлением 36-летней женщины.

В иномарке в момент ДТП находилось четыре пассажира. К сожалению, водитель и один из пассажиров скончались на месте до приезда скорой помощи. Двух других пассажиров госпитализировали.