На Алтае мотоциклист сломал ногу при столкновении с другим мотоциклом
У одного из водителей не было прав
14 июня 2024, 14:31, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
В Республике Алтай пострадал водитель при столкновении двух мотоциклов, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 13 июня около 12:35 в селе Чоя.
16-летний парень при выезде с прилегающей территории на Racer Alpha не уступил дорогу 56-летнему мотоциклисту, который также ехал на байке фирмы Racer. От удара мужчина получил перелом ноги и был доставлен в больницу. Подросток не пострадал.
В ходе разбирательства установили, что юноша взял мотоцикл своего отца. Оказалось, что транспорт не зарегистрирован в установленном порядке, а у парня при этом нет водительских прав.
Подростка и его отца привлекли к административной ответственности.
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