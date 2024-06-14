На Алтае мотоциклист сломал ногу при столкновении с другим мотоциклом

У одного из водителей не было прав

14 июня 2024, 14:31, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Республике Алтай пострадал водитель при столкновении двух мотоциклов, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 13 июня около 12:35 в селе Чоя.

16-летний парень при выезде с прилегающей территории на Racer Alpha не уступил дорогу 56-летнему мотоциклисту, который также ехал на байке фирмы Racer. От удара мужчина получил перелом ноги и был доставлен в больницу. Подросток не пострадал.

В ходе разбирательства установили, что юноша взял мотоцикл своего отца. Оказалось, что транспорт не зарегистрирован в установленном порядке, а у парня при этом нет водительских прав.

Подростка и его отца привлекли к административной ответственности.