Два человека погибли в Барнауле в новогоднюю ночь при пожаре из-за пылесоса
Произошло короткое замыкание
01 января 2025, 14:00, ИА Амител
Пожар в Барнауле / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
В Барнауле ночью 1 января произошел пожар в доме по улице Северо-Западной, в котором погибли мужчина и женщина, сообщает алтайское МЧС в своем Telegram-канале.
"Ликвидировано возгорание на площади 1 кв. метр (горел пол). При пожаре из-за отравления продуктами горения погибли два человека", – рассказали в ведомстве.
Предварительная причина возгорания – короткое замыкание пылесоса (нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов).
00:04:34 02-01-2025
как?! там что, с автозарядкой робот? который 180 тыщ стоит? наверняка ж бедняцкий район. КАК пылесос-то порешил семью, требую пояснений