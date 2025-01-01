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Два человека погибли в Барнауле в новогоднюю ночь при пожаре из-за пылесоса

Произошло короткое замыкание

01 января 2025, 14:00, ИА Амител

Пожар в Барнауле / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле ночью 1 января произошел пожар в доме по улице Северо-Западной, в котором погибли мужчина и женщина, сообщает алтайское МЧС в своем Telegram-канале.

"Ликвидировано возгорание на площади 1 кв. метр (горел пол). При пожаре из-за отравления продуктами горения погибли два человека", – рассказали в ведомстве.

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание пылесоса (нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов).

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Комментарии 1

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Гость

00:04:34 02-01-2025

как?! там что, с автозарядкой робот? который 180 тыщ стоит? наверняка ж бедняцкий район. КАК пылесос-то порешил семью, требую пояснений

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