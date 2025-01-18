Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Чуйском тракте
Авария случилась неподалеку от кафе "Грань Алтая"
18 января 2025, 21:24, ИА Амител
Фото: ГАИ Новосибирской области
Два человека погибли в ДТП на границе Алтайского края и Новосибирской области, сообщили в Госавтоинспекции региона.
Авария случилась 18 января около 14:00 часов в Черепановском районе.
По предварительным данным, 30-летний водитель Mazda ехал по Чуйскому тракту со стороны Новосибирска в направлении Барнаула. На 131-м километре он выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным грузовиком MAN.
В результате ДТП водитель легковушки и его 29-летняя пассажирка погибли.
Ранее очевидцы сообщали, что инцидент случился у кафе "Грань Алтая". В районе места аварии собиралась огромная пробка.
17:17:19 19-01-2025
Более безопасного места на этой трассе отыскать трудно.
17:23:40 19-01-2025
видимость же нормальная!! как так...уснул?
20:44:49 21-01-2025
Гость (17:23:40 19-01-2025) видимость же нормальная!! как так...уснул?... В тг канале есть видео с регистратора. Водитель немного съехал с колеи и зацепил обочину на скорости, машина потеряла управление и боком залетела под ман
16:05:26 22-01-2025
Гость (20:44:49 21-01-2025) В тг канале есть видео с регистратора. Водитель немного съех... Не машина потеряла управление, а водятел сам раскачал её .. Хорошо, что никого со встречки с собой не забрал.