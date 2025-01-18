Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Чуйском тракте

Авария случилась неподалеку от кафе "Грань Алтая"

18 января 2025, 21:24, ИА Амител

Фото: ГАИ Новосибирской области

Два человека погибли в ДТП на границе Алтайского края и Новосибирской области, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария случилась 18 января около 14:00 часов в Черепановском районе.

По предварительным данным, 30-летний водитель Mazda ехал по Чуйскому тракту со стороны Новосибирска в направлении Барнаула. На 131-м километре он выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным грузовиком MAN.

В результате ДТП водитель легковушки и его 29-летняя пассажирка погибли.

Ранее очевидцы сообщали, что инцидент случился у кафе "Грань Алтая". В районе места аварии собиралась огромная пробка.