Два человека погибли в лобовом столкновении в Барнауле
По предварительной информации, авария произошла вечером на объездной дороге
20 марта 2024, 21:32, ИА Амител
Кадр с места ДТП / Фото: unsplash.com
Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил начать проверку в связи с гибелью двух граждан при ДТП в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления прокуратуры.
По предварительной информации, авария произошла вечером на объездной дороге – там "лоб в лоб" столкнулись два легковых авто. На месте происшествия погиб один из водителей и молодая женщина-пассажир.
Прокуратуре предстоит дать оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию, соответствия дорожного полотна и нанесенной разметки. Проверка продолжается.
22:20:06 20-03-2024
А без прокурора бы, просто, похоронили и всё. Зачем все эти понты, то Бастрыкин, то прокуроры, требуют, берут на контроль, возмущены ...
22:31:39 20-03-2024
Это там где знаки 40 везде?
08:10:42 21-03-2024
Неадекватные водители заполонили город. Куда вы всё спешити, на тот свет? Лётаете с понтами своими, а понты в одну секунду заканчиваются, только вас не жаль, жаль тех, кто из из-за вас пострадал. С детьми боюсь в городе ездить, потому что не знаешь в каккой момент откуда вылетит очередной безмозглый лётчик
08:18:42 21-03-2024
Судя по тому, что будут проверять разметку - все дело в плохо нанесенной краске, а не в головах наших летчиков!
11:40:33 21-03-2024
петр (08:18:42 21-03-2024) Судя по тому, что будут проверять разметку - все дело в плох... Летчики на разметку не смотрят, они летают где хотят и как хотят
12:20:53 21-03-2024
Когда уже выводы будут сделаны из этих аварий - до уровня кто выдал ВУ и на каких условиях? Кто дал справку от психиатра ? Психиатры вообще (платные особенно) не смотрят и не проверяют пациентов, кроме своей базы. Нет записи ,что лечился получи штампик! А многих простыми тестами выявить можно, и не выдать ВУ!
18:15:39 21-03-2024
гость (12:20:53 21-03-2024) Когда уже выводы будут сделаны из этих аварий - до уровня кт... Вам психиатр отказал в выдаче ВУ?