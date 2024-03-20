Легковушка влетела в фуру и загорелась в Алтайском крае
Авария случилась неподалеку от Тальменки
20 марта 2024, 09:45, ИА Амител
ДТП в Тальменском районе / Фото: "В курсе 22"
Легковой автомобиль сгорел после столкновения с фурой в Тальменском районе Алтайского края, сообщает "В курсе 22".
ДТП случилось 19 марта на трассе Барнаул – Новосибирск перед райцентром. "Легковушка врезалась в фуру и загорелась", – рассказали очевидцы.
В комментариях уточняют, что водитель успел выбежать из вспыхнувшего авто.
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