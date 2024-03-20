Легковушка влетела в фуру и загорелась в Алтайском крае

Авария случилась неподалеку от Тальменки

20 марта 2024, 09:45, ИА Амител

ДТП в Тальменском районе / Фото: "В курсе 22"

Легковой автомобиль сгорел после столкновения с фурой в Тальменском районе Алтайского края, сообщает "В курсе 22".

ДТП случилось 19 марта на трассе Барнаул – Новосибирск перед райцентром. "Легковушка врезалась в фуру и загорелась", – рассказали очевидцы.

В комментариях уточняют, что водитель успел выбежать из вспыхнувшего авто.