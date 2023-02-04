Два человека погибли в массовом ДТП на алтайской трассе

Ещё одному понадобилась медицинская помощь

04 февраля 2023, 10:05, ИА Амител

Фото: amic.ru

Два человека погибли и один пострадал в результате массового ДТП в Алтайском крае, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась 3 февраля в 22:40 на 65-м километре трассы Белоярск – Заринск.

Предварительно полицейские установили, что мужчина 1987 года рождения ехал на ВАЗ-2107 из Заринска в сторону Новоалтайска, но по пути выехал на встречку и столкнулся с Nissan Primera под управлением мужчины 1991 года рождения.

После этого произошло столкновение Nissan с Hyundai Solaris, за рулём которого был молодой человек 1997 года рождения, движущийся за ним в попутном направлении.

"В результате аварии водитель автомобиля ВАЗ-2107 и водитель автомобиля Nissan скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Водитель Hyundai получил телесные травмы, ему была оказана медицинская помощь в КГБУЗ "Центральная городская больница Заринска", не госпитализирован", – говорится в сообщении.

По данному факту проводят проверку, обстоятельства произошедшего выясняются.