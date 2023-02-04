Два человека погибли в массовом ДТП на алтайской трассе
Ещё одному понадобилась медицинская помощь
04 февраля 2023, 10:05, ИА Амител
Два человека погибли и один пострадал в результате массового ДТП в Алтайском крае, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария случилась 3 февраля в 22:40 на 65-м километре трассы Белоярск – Заринск.
Предварительно полицейские установили, что мужчина 1987 года рождения ехал на ВАЗ-2107 из Заринска в сторону Новоалтайска, но по пути выехал на встречку и столкнулся с Nissan Primera под управлением мужчины 1991 года рождения.
После этого произошло столкновение Nissan с Hyundai Solaris, за рулём которого был молодой человек 1997 года рождения, движущийся за ним в попутном направлении.
"В результате аварии водитель автомобиля ВАЗ-2107 и водитель автомобиля Nissan скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Водитель Hyundai получил телесные травмы, ему была оказана медицинская помощь в КГБУЗ "Центральная городская больница Заринска", не госпитализирован", – говорится в сообщении.
По данному факту проводят проверку, обстоятельства произошедшего выясняются.
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