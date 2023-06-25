Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

Управлял судном чемпион Московской области по высшему пилотажу

25 июня 2023, 20:33, ИА Амител

Кадр из видео / Mash

Неподалеку от подмосковного Ступино потерпел крушение легкомоторный самолет Як-52. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

По данным источника, судном управлял чемпион Московской области по высшему пилотажу. Он вышел на тренировочный полет в рамках подготовки к соревнованиям. Отрабатывал фигуры высшего пилотажа.

По предварительным данным, из-за низкой высоты самолет не смог выйти из фигуры и потерпел крушение.

Подробности уточняют правоохранители.