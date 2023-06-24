Два человека погибли в жестком ДТП на алтайской трассе

Водитель не справился с управлением и машину унесло в кювет

24 июня 2023, 12:33, ИА Амител

Фото: "Каменские известия"

Два человека погибли в результате ДТП в Каменском районе Алтайского края, сообщают "Каменские известия" со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Авария случилась 23 июня в 14:19 на 14-м километре трассы Романово – Завьялово – Баево – Камень-на-Оби.

Предварительно, 41-летний водитель Mazda Demio ехал со стороны города в направлении села Поперечное, но по пути не справился с управлением и улетел в кювет.

"Скончались водитель и 33-летняя женщина-пассажир", – отмечает издание.

Накануне в Барнауле четыре человека пострадали в результате жесткой аварии на Павловском тракте.