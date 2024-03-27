Два человека погибли в результате пожара в Алтайском крае

Также пострадал один ребенок

27 марта 2024, 11:31, ИА Амител

Фото с места пожара / ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Две женщины погибли в результате пожара в селе Анисимово Алтайского края. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 22 часа 40 минут 26 марта. К моменту прибытия пожарных крыша дома горела на площади в 40 квадратных метров. Открытый огонь ликвидировали через час.

Две женщины скончались от отравления продуктами горения. Также пострадал ребенок, которого госпитализировали в Тальменскую центральную районную больницу.

Специалистам предстоит установить предварительную причину пожара.