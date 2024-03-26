Пожарный поезд привлекли к тушению пожара в Рубцовске

Площадь возгорания составила почти 900 квадратных метров

26 марта 2024, 08:50, ИА Амител

Фото с места пожара / МЧС России по Алтайскому краю

Пожар произошел в торговом помещении в Рубцовске. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Возгорание случилось в одноэтажном здании склад-магазина на улице Оросительная. К моменту прибытия пожарных горел товар, произошло сильное задымление.

Огонь локализовали на площади в 900 квадратных метров.

Пострадавших нет. Охранник вышел из здания самостоятельно.

Всего к тушению пожара привлечено: 55 человек, 17 единиц техники, из них от МЧС России: 39 человек личного состава и 10 единиц техники. Задействован пожарный поезд.