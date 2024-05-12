Два человека погибли в результате пожара в Рубцовске

Горела квартира в пятиэтажном доме

12 мая 2024, 12:15, ИА Амител

Фото с места пожара / МЧС по Алтайскому краю

В Рубцовске в результате пожара погибли два человека. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Возгорание произошло в квартире на пятом этаже. На площади в пять квадратных метров горели вещи и мебель.

Спасатели помогли пяти жильцам дома выбраться на улицу, остальные эвакуировались сами. На месте пожара нашли тела двух человек.

Причина возгорания устанавливается.