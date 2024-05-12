Два человека погибли в результате пожара в Рубцовске
Горела квартира в пятиэтажном доме
12 мая 2024, 12:15, ИА Амител
Фото с места пожара / МЧС по Алтайскому краю
В Рубцовске в результате пожара погибли два человека. Об этом рассказали в региональном МЧС.
Возгорание произошло в квартире на пятом этаже. На площади в пять квадратных метров горели вещи и мебель.
Спасатели помогли пяти жильцам дома выбраться на улицу, остальные эвакуировались сами. На месте пожара нашли тела двух человек.
Причина возгорания устанавливается.
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