Появились подробности о горящей дорожной разметке в центре Барнаула

Дорожники собственными силами потушили возгорание

11 мая 2024, 17:10, ИА Амител

Горящая дорожная разметка / Кадр: Barnaul 22

В Муниципальном центре управления Барнаула рассказали о пожаре на проспекте Строителей, где вечером 10 мая горела дорожная разметка.

По данным властей, в районе дома № 38 у дорожников в спецмашине воспламенилась емкость. Они сами потушили огонь и продолжили наносить разметку.

"Пострадавших нет. Оборудование в исправном состоянии", – отметили в МЦУ.

Ранее очевидец рассказывал, что во время нанесения разметки произошел хлопок и возник пожар. Он длился "минут пять-семь".