Два человека погибли в результате жесткой аварии в Новоалтайске
"Лада" на большой скорости влетела в столб
17 сентября 2023, 11:35, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Смертельная авария произошла утром 17 сентября в Новоалтайске. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам автора сообщения, около шести утра на улице Советов "Лада" на большой скорости врезалась в опору ЛЭП. Женщина, сидевшая в салоне, вылетела через лобовое стекло. От полученных травм она скончалась.
Водитель получил серьезные травмы. Врачи пытались спасти его, но не смогли. Мужчина умер по пути в больницу.
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