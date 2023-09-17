Два человека погибли в результате жесткой аварии в Новоалтайске

"Лада" на большой скорости влетела в столб

17 сентября 2023, 11:35, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Смертельная авария произошла утром 17 сентября в Новоалтайске. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, около шести утра на улице Советов "Лада" на большой скорости врезалась в опору ЛЭП. Женщина, сидевшая в салоне, вылетела через лобовое стекло. От полученных травм она скончалась.

Водитель получил серьезные травмы. Врачи пытались спасти его, но не смогли. Мужчина умер по пути в больницу.