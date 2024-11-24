Два человека погибли за ночь при пожарах в Алтайском крае

Вероятная причина возгораний – неосторожность при курении

24 ноября 2024, 15:20, ИА Амител

Фото с места одного из пожаров / ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае за прошедшую ночь при пожарах погибли два человека. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Жилой дом загорелся в Новоалтайске по улице 5-й Береговой. К моменту прибытия спасателей открытым огнем горела крыша. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров. Под рухнувшими конструкциями на полу нашли тело мужчины.

В Красногорском районе в селе Березовка в результате пожара в частном жилом доме погиб мужчина. Пожар ликвидирован на площади 30 кв. м.

В МЧС отметили, что возможной причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.