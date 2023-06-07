Два человека получили серьёзные травмы при опрокидывании иномарки на Алтае

ДТП случилось в Рубцовском районе

07 июня 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: "Инцидент Рубцовск"

Два человека пострадали в ДТП в Рубцовском районе Алтайского края, сообщает паблик "Инцидент Рубцовск" со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции.

Авария случилась 6 июня около 18:40 между посёлками Чебуриха и Дальний. Там 35-летний водитель Mitsubishi Montero перевернулся на проезжей части.

В тяжёлом состоянии в больницу увезли шофёра и его 26-летнего пассажира.

Ранее в Алтайском крае на жаре сгорели два автомобиля.