Две машины сгорели на жаре в Алтайском крае
Предварительная причина – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства
06 июня 2023, 19:10, ИА Амител
Фото: barnaul22
В Алтайском крае во время аномальной жары сгорели два автомобиля. Об этом сообщает Barnaul22.
В 10 часов утра пожарным сообщили о возгорании на берегу озера в 10 км от села Сросты Егорьевского района. Пламя разошлось на сухую траву и лес.
Аналогичная ситуация произошла в Каменском районе недалеко от села Рыбного. Машина отдыхающих загорелась рядом с лесом, но на происшествие отреагировали оперативно и лесной пожар удалось предотвратить.
Предварительная причина пожаров – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.
10:09:38 07-06-2023
неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства -- ну то есть не знают от чего