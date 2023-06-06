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Две машины сгорели на жаре в Алтайском крае

Предварительная причина – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства

06 июня 2023, 19:10, ИА Амител

Фото: barnaul22
Фото: barnaul22

В Алтайском крае во время аномальной жары сгорели два автомобиля. Об этом сообщает Barnaul22.

В 10 часов утра пожарным сообщили о возгорании на берегу озера в 10 км от села Сросты Егорьевского района. Пламя разошлось на сухую траву и лес.

Аналогичная ситуация произошла в Каменском районе недалеко от села Рыбного. Машина отдыхающих загорелась рядом с лесом, но на происшествие отреагировали оперативно и лесной пожар удалось предотвратить.

Предварительная причина пожаров – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 1

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Гость

10:09:38 07-06-2023

неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства -- ну то есть не знают от чего

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