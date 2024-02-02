Два человека попали в больницу после столкновения двух легковых авто в Барнауле

Авария произошла в 17:35 в районе дома № 25 пол улице Георгиева

02 февраля 2024, 22:52, ИА Амител

Авария на улице Георгиева / Фото: "Инцидент Барнаул"

Два человека пострадали в ДТП, которое произошло вечером на улице Георгиева в Барнауле. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

Авария произошла в 17:35 в районе дома № 25 – там столкнулись ВАЗ-2112 под управлением 55-летнего мужчины и Honda, за рулем которой был 30-летний водитель.

В результате аварии травмы получили водитель и пассажирка отечественного авто – с телесными повреждениями их доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Полиция проводит проверка.