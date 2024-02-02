Прокуратура начала проверку после жесткого ДТП с двумя пострадавшими детьми на Алтае

По предварительной информации ведомства, водитель Toyota Sprinter пошла на обгон и при завершении маневра не справилась с управлением

02 февраля 2024, 20:20, ИА Амител

Фото: пресс-служба прокуратуры Алтайского края

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку в связи с ДТП в Зональном районе. Как рассказала помощник прокурора Мария Антошкина, инцидент произошел 2 февраля на трассе Р-256.

По предварительной информации ведомства, водитель Toyota Sprinter пошла на обгон и при завершении маневра не справилась с управлением. Женщина погибла на месте происшествия, а детям 6 и 15 лет потребовалась медицинская помощь.

Прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию, соответствия дорожного полотна и нанесенной разметки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере дорожного травматизма и организации движения. Также поставлен на контроль ход процессуальной проверки.